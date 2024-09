Klaus-Michael Kühne ist mit einem Vermögen von 44 Milliarden US-Dollar der reichste Deutsche. Der Mann, der aus dem Familienunternehmen Kühne + Nagel den größten Logistikanbieter der Welt gemacht hat, steht seit Jahren in der Kritik, weil er sich weigert, die NS-Vergangenheit seines Unternehmens untersuchen zu lassen. Nun die große Überraschung: Der niederländische Buchautor und Investigativ-Journalist David de Jong (38) behauptet in einem Artikel für das US-Magazin „Vanity Fair“ (Oktober-Ausgabe), Kühne habe bereits 2014 Forscher mit einer solchen Untersuchung beauftragt, halte die Ergebnisse aber unter Verschluss, weil sie seinen Vater in zu schlechtem Licht erscheinen lassen. Im Interview mit der MOPO spricht de Jong über fehlenden Mut der Hamburger Politiker und erklärt, wo Kühne menschliche Größe hat vermissen lassen.