Mann wird in Hamburg zu „High Five“ aufgefordert – und dann ausgeraubt

Damit hatte er nicht gerechnet: Als ein Mann vor einem Hotel in der Adenauerallee plötzlich von einem Unbekannten zu einem High Five aufgefordert wurde, dachte er sich nichts Böses. Es folgte eine böse Überraschung, die jetzt vor Gericht verhandelt wird.

Demnach war das Opfer am 6. September abends in St. Georg unterwegs, als es auf den Angeklagten G. und einen unbekannt gebliebenen Mittäter traf. Der 33-jährige G. soll den Mann zu einem High Five aufgefordert haben, woraufhin dieser den linken Arm dafür hob.

Mann wird zu High Five aufgefordert – und ausgeraubt

Laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll der unbekannte Mittäter daraufhin den Arm des Opfers festgehalten haben, wodurch G. wiederum an die 28.000 Euro teure Rolex gelangen konnte und sie vom Arm riss. Dabei erlitt das 57-jährige Opfer eine Risswunde an der linken Hand. Im Anschluss an die Tät flüchteten die Männer mit ihrer Beute. Ein Bundespolizist, der auf Streife am ZOB unterwegs war, erkannte den Mann anhand der Beschreibung später wieder und forderte Verstärkung an. Der 33-Jährige kam in U-Haft.

Der Angeklagte muss sich am Dienstag vor dem Amtsgericht St. Georg wegen Raub und Körperverletzung verantworten. (aba)