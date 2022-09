Rolex vor Hamburger Hotel geraubt: Bundespolizist erkennt Täter wieder

Ein Beamter der Bundespolizei hat dafür gesorgt, dass zwei Uhren-Räuber am Dienstag festgenommen worden sind. Sie hatten zuvor einem Gast eines Hotels an der Adenaueralle (St. Georg) eine teure Uhr vom Handgelenk gerissen.

Laut Polizei soll einer der Verdächtigen (33) einen Mann (57) vor einem Hotel an der Adenauerallee in ein Gespräch verwickelt haben. Kurz darauf sei ein 19-Jähriger Komplize dazugekommen.

Teure Rolex vor Hamburger Hotel geraubt

Zusammen hielten sie die Arme des 57-Jährigen fest und rissen ihm eine teure Uhr vom Handgelenk. Wie die MOPO erfuhr, soll es sich dabei um eine Rolex gehandelt haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Das tägliche Elend am Hamburger ZOB: „Einer pisst, einer kackt, der andere klaut“

Im Anschluss an die Tat flüchteten die Männer mit ihrer Beute. Ein Bundespolizist, der auf Streife am ZOB unterwegs war, erkannte die Männer anhand der Beschreibung später wieder und forderte Verstärkung an. Beide wurden festgenommen. Der 33-Jährige kam in U-Haft.