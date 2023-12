Mann sticht 19-Jähriger mit Messer in den Kopf – jetzt ist seine Strafe offiziell

Ein 29-Jähriger muss für den Rest seines Lebens ins Gefängnis. Das Urteil gegen den Mann, der seine Ex-Partnerin an (19) einer Bushaltestelle in Billstedt attackiert und ihr mit einem Messer in den Kopf gestochen hat, ist rechtskräftig.

Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Angeklagten als unbegründet verworfen, wie das Gericht am Freitag in Karlsruhe mitteilte. Eine Nachprüfung des Urteils habe keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten ergeben, heißt es weiter in dem Beschluss vom 20. November.

Frau (19) überlebt Attacke an Bushaltestelle nur knapp

Der 29-Jährige war Ende Februar vor dem Landgericht Hamburg zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen versuchten Mordes verurteilt worden.

Das damals 19 Jahre alte Opfer hatte den Angriff im Sommer 2022 nur dank einer mehrstündigen Notoperation überlebt. Bei der Attacke war das Messer im Kopf der Frau stecken geblieben.

Das Paar war zuvor nach islamischem Recht miteinander verheiratet gewesen. Die Frau hatte sich vor dem Angriff von dem Afghanen getrennt. (dpa/mp)