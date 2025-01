Eine Größe für alle? Umstrittene Modekette zurück in Hamburg

Eine umstrittene Modemarke ist zurück in Hamburg. Ein Laden der italienischen Kette „Brandy Melville“ hat in der Innenstadt geöffnet. Nachdem alle Geschäfte in Deutschland Anfang 2023 geschlossen wurden, ist die Marke damit wieder da. Doch das Unternehmen steht in der Kritik.

Die Schlange vor dem neuen Laden an der Poststraße war am Freitagnachmittag lang. Offenbar war die Rückkehr kurz vor Weihnachten von der zumeist jungen Kundschaft sehnsüchtig erwartet worden. Die Marke „Brandy Melville“ war in den 2010ern bei Mädchen und jungen Frauen höchst angesagt. Das größte Kompliment? Hier arbeiten zu dürfen. Doch der Kult ging für viele junge Frauen mit Essstörungen und einem gestörten Körperbild einher. Denn die Marke, die 2023 einen Umsatz von 212,5 Millionen US-Dollar verzeichnete, setzt seit ihrer Gründung 2009 auf ein Merkmal: One Size (Einheitsgrößen). In ihrem Fall heißt das: XS-S. Wer dazugehören will, muss besonders eines sein: dünn.

Brandy Hellville: Kritik an Praktiken

Im April 2024 erschien eine Dokumentation auf HBO Max mit dem Titel: „Brandy Hellville & the cult of fast fashion“. Sie ließ mehrere Ex-Angestellte zu Wort kommen über die Arbeitsbedingungen, das Fördern ungesunder Körperideale und problematische Geschäftspraktiken. Kritiker werfen dem Unternehmen vor, bei den jungen Kundinnen durch die winzigen Größen einen regelrechten „Magerwahn“ auszulösen. „Brandy Melville“ wird in dem Film außerdem Rassismus bei der Auswahl von Beschäftigten vorgeworfen.

Im Netz gibt es zahlreiche Videos, in denen junge Frauen ihre mehrere hundert Euro schwere Ausbeute von „Brandy Melville“ zeigen. Nicht, weil die Teile nachhaltig produziert wurden oder qualitativ hochwertig sind, sondern weil die Kleidung ein Statussymbol ist und eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe darstellt: Wer hier einkauft, ist sehr schlank. In weiteren Videos geben sich jungen Frauen gegenseitig Tipps, wie man abnehmen kann, um in die Klamotten von „Brandy Melville“ reinzupassen.

Essstörungen passiv fördern durch unrealistische Einheitsgrößen

Dass besonders junge Frauen unter Essstörungen leiden, ist bekannt. Von 2012 bis 2022 stieg die Zahl der 12 bis 17-jährigen Mädchen mit einer Essstörung um 54 Prozent. Im Vergleich zu gleichaltrigen Jungen sind die Werte vier Mal so hoch.

„Brandy Melville“ eröffnete sein erstes Geschäft in Deutschland im Jahr 2012. Als Anfang 2023 alle fünf Läden in Deutschland dichtmachten, gab es keine konkrete Begründung dafür. Die aufgegebene Filiale des Unternehmens befand sich am Jungfernstieg.