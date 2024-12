Zuletzt war es still geworden um die drei Wasserhäuser im Baakenhafen: Die Türme sind im Schatten des Elbtower-Debakels ein wenig in Vergessenheit geraten. Jetzt scheint wieder Bewegung in die Sache zu kommen. Eines der Architektenbüros verkündete, eine Baugenehmigung erhalten zu haben. Die Anwohner dürften darüber wenig begeistert sein – aus einem naheliegendem Grund. Und auch günstiger Wohnraum wird bei diesem Projekt nicht entstehen, das haben die Investoren einer Sonderregelung zu verdanken.