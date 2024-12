Nach Skandal: Italienische Modekette kommt zurück nach Hamburg

Nachdem der italienische Modekonzern Brandy Melville 2023 unvermittelt sämtliche Filialen in Deutschland schloss, ist er ab Samstag überraschenderweise wieder in der Hansestadt zu finden. Hamburg ist damit der zweite Standort in Deutschland. Bereits im Frühjahr diesen Jahres hatte ein Store in München eröffnet.

Im Jahr 2012 eröffnete die Gen-Z-Marke ihre erste Filiale in Deutschland, es folgten drei weitere Standorte. Anfang Januar 2023 verkündete Brandy Melville dann die Schließung aller fünf Standorten in Stuttgart, Hamburg, Berlin und München (zwei Filialen) – ohne jegliche Begründung.

Modekette Brandy Melville sorgt immer wieder für negative Schlagzeilen

Schon vor der Schließung hatte es immer wieder Kritik an der Modekette gegeben. Unter anderem wegen mangelnder Größenauswahl: Die Kleidungsstücke werden ausschließlich in Einheitsgrößen produziert, die den Größen XS bis S entsprechen.

Außerdem erschien im April diesen Jahres eine Dokumentation des amerikanischen Senders HBO Max mit dem Titel „Brandy Melville and the Cult of Fast Fashion“ (auf deutsch: „Brandy Melville: Der Kult um die Fast Fashion Hölle“).

Die Dokumentation erhebt schwere Vorwürfe im Umgang mit Mitarbeiterinnen, die Rede ist von Rassismus und Sexismus. Die Modekette solle ausschließlich Personen einstellen, die dem Schönheitsideal der Marke entsprechen. Die Frauen seien vorwiegend weiß, dünn und in Augen der Kette „hübsch“.

Neueröffnung in der Poststraße in der Neustadt

Die Vorwürfe scheinen dem Ruf des Unternehmens jedoch nicht geschadet zu haben – auf TikTok freuten sich tausende Kundinnen über die Eröffnungsgerüchte in Hamburg. Erst tauchte ein Schild mit dem Logo der Marke und „Coming Soon“ an der Tür des zukünftigen Ladens an der Poststraße auf, nun machte das Unternehmen die Wiedereröffnung auf Instagram offiziell. Auf Nachfrage der MOPO bestätigte Brandy Melville das Opening am 14. Dezember. Ob noch weitere Stores in Deutschland öffnen, ist bislang nicht bekannt.