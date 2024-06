101 Taten angeklagt: Mutmaßlicher Drogentaxi-Betreiber vor Gericht

Vor dem Landgericht müssen sich ab Dienstag zwei junge Männer wegen Rauschgifthandels verantworten. Die beiden 24 und 26 Jahre alten Angeklagten sollen in Hamburg mehrere Drogentaxis betrieben haben. Die Fahrer für die besonderen Kurierfahrten sollen sie über die sozialen Netzwerke angeworben haben.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft wirft den Männern bandenmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln sowie Verstöße gegen das Konsum-Cannabisgesetz (KCanG) vor. Der 26-Jährige soll dabei der Drahtzieher gewesen sein. Ihm werden insgesamt 101 Straftaten zur Last gelegt, die er seit Februar 2022 begangen haben soll.

Prozess um mutmaßliche Drogentaxi-Betreiber beginnt

Zusammen mit Komplizen soll er unter dem Namen „Batmans Taxi“ ein Drogentaxi betrieben und Marihuana und Kokain an Kunden in ganz Hamburg verkauft haben. Sein Job war es laut Anklage, in der Zentrale die Bestellungen entgegenzunehmen, sie an die Fahrer weiterzuleiten und die Auslieferungsfahrten zu koordinieren.

Nach etwas mehr als einem Jahr – also im Frühjahr 2023 – soll er die gut laufenden Geschäfte dann ausgeweitet haben. Dafür soll er weitere Fahrer rekrutiert haben, die er zuvor via Snapchat anwarb. Als Bezahlung bot er jeweils eine pauschale Vergütung pro Schicht oder eine Gewinnbeteiligung an. Seine „Fahrzeugflotte“ weitete er entsprechend aus und setzte fortan weitere Fahrzeuge mit den Namen „Donald Duck Aktiv“ und „Hulk“ für die Drogenfahrten ein.

Mitangeklagter soll neue Fahrer angeworben haben

Der 24-jährige Mitangeklagte soll laut Staatsanwaltschaft im Juni vergangenen Jahres in die Geschäfte eingestiegen sein. Ihm werden insgesamt 19 Fälle vorgeworfen. Sein Job war demnach die Betreuung der Bunkerhalter sowie die Anwerbung und Einarbeitung neuer Fahrer. Für den Prozess sind mehrere Verhandlungstage geplant.

Drogentaxis erfreuen sich in der Stadt immer mehr Beliebtheit. Das Geschäft mit den Drogen auf Bestellung boomt. Immer wieder landen auch mal die Betreiber vor Gericht. Das Strafmaß für überführte Mitglieder eines Drogen-Taxi-Kartells ist abhängig von der Position in der Hierarchie der Organisation – und davon, ob die Person als Ersttäter gilt. Bisher lag das Strafmaß der Urteile bei Drogen-Taxi-Verfahren zwischen drei und neun Jahren.