Kurz vor Eröffnung: Neuer Mieter für Hamburger Traditionslokal ist abgesprungen

Generationen von Hamburger:innen haben hier Kaffee getrunken und wilde Partys gefeiert – nun steht das „Café Seeterrassen“ in Hamburgs Planten un Blomen (St. Pauli) wegen einer dringend benötigten Sanierung schon seit mehr als vier Jahren leer. Drei neue Zwischenmieter sollten der einstigen Party-Location neues Leben einhauchen. Doch nun soll einer der Mieter abgesprungen sein.

Kaffee und Kunst miteinander kombinieren: Das war der Plan der Galerie Affenfaust, einer der drei Zwischenmieter im Café „Seeterrassen“. Anfang 2025 sollte das Konzept „Bistro Muse“ in dem Pavillon starten – eigentlich. Wie der NDR berichtet, will der Betreiber der Galerie Affenfaust sein Konzept nun doch nicht mehr umsetzen. Über einen Grund für die Entscheidung wird nicht berichtet.

Nun muss ein Ersatz her: Der städtische Vermieter Sprinkenhof will laut Bericht nun die zweit- und drittplatzierten Bewerber:innen der Ausschreibung anfragen, ob diese weiterhin Interesse an dem Projekt haben.

Neben dem „Bistro Muse“ sollte auch eine Dauer-Ausstellung des Vereins Petticoat & Nierentisch über die 1950er Jahre in dem Pavillon eröffnen. Diese Pläne stehen weiterhin: Laut NDR sollen die Räume in der Weihnachtszeit hergerichtet werden. Voraussichtlich zum Jahresende können dann die ersten Besucher empfangen werden.

Das „Café Seeterrassen“ wurde in den 50er Jahren vom Architekten Ferdinand Streb entworfen. Doch die Zeit nagte an dem einst schicken Pavillon – ein Abriss stand im Raum. Ende Juni 2023 hatte der Bezirk Hamburg-Mitte das „Café Seeterrassen“ vor den Abrissplänen der bisherigen Eigentümerin, der Hamburger Messe und Congress (HMC), bewahrt und aufgekauft. Nach einer aufwendigen Schimmelsanierung ist das Gebäude zwar so weit hergestellt, dass es für eine Zwischennutzung bereit ist. Die Grundsanierung steht aber noch aus. (mp)