Neuer Ärger am Alsterufer: Nach ignoranten Hundehaltern in Uhlenhorst stehen nun Radfahrer in der Kritik. Immer wieder sollen sie durch den Hayns Park (Eppendorf) rasen, ohne dabei Rücksicht auf Spaziergänger zu nehmen. Besonders brenzlig: die schmale Fußgängerbrücke, die zur Meenkwiese führt. Die Rüpel-Radler rufen inzwischen sogar die Bezirkspolitik auf den Plan. Das sagen die Parkbesucher zur Lage.