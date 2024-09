Planten un Blomen: Warum tut sich nichts beim Café Seeterrassen?

Seit vier Jahren steht das „Café Seeterrassen“ nun schon ungenutzt in Hamburgs Planten un Blomen (St. Pauli). Die einstige Partylocation vereinsamt hinter Bauzäunen. Umso erfreulicher war die Nachricht im Mai, dass für eine Zwischennutzung gleich drei Mieter gefunden wurden – darunter eine Gastronomie. Sie sollen den historischen Bau zumindest vorläufig wiederbeleben. Doch bislang ist das Café nicht aus seinem Dornröschenschlaf erwacht. Was ist der aktuelle Stand?

Vom beliebten Ausflugsziel zum Schimmel-Haus – das „Café Seeterrassen“ hat schon so einiges durchgemacht: Seit Mitte 2020 steht es wegen einer dringend benötigten Sanierung leer. Doch das soll sich bald ändern, wie Elsa Scholz, Pressesprecherin des Bezirksamts Mitte bestätigt. In den kommenden Wochen soll eine Ausstellung über die 1950er Jahre in den Räumlichkeiten eröffnen. Betrieben wird sie von dem Verein Petticoat & Nierentisch, einem der drei Mieter.

Gastronomie öffnet erst 2025

Wer sich nach einer Gastronomie sehnt, muss sich aber weiterhin gedulden: Das gastronomische Konzept von der Galerie Affenfaust (St. Pauli) soll laut Scholz erst Anfang 2025 in dem Pavillon starten. Dort sollen dann Kaffee und Kunst kombiniert werden. Der dritte, namentlich noch nicht bekannte Mieter, plant zudem wöchentliche Tanzkurse in dem Gebäude.

Der einstige Treffpunkt wurde in den 50er Jahren vom Architekten Ferdinand Streb entworfen. Eine 200 Quadratmeter große Zwischennutzungsfläche hat bereits eine aufwendige Schimmelsanierung hinter sich. Das marode Gebäude ist zwar so weit hergestellt, dass es genutzt werden kann, die Grundsanierung steht weiterhin aus. Derzeit wird erarbeitet, wie genau das „Café Seeterrassen“ saniert werden kann. Ergebnisse sollen im November vorliegen.

Ende Juni 2023 hatte der Bezirk Hamburg-Mitte das „Café Seeterrassen“ vor den Abrissplänen der bisherigen Eigentümerin, der Hamburger Messe und Congress (HMC), bewahrt und aufgekauft. „Bis zum Baustart für die umfangreiche Grundsanierung wird uns das Café Seeterrassen noch jede Menge Arbeit machen. Aber wir glauben es lohnt sich und es geht Schritt für Schritt voran. In der Zwischenzeit können die Räumlichkeiten nach der aufwendigen Schimmelsanierung wieder genutzt werden, etwa für Ausstellungen, Tanzunterricht und insbesondere auch für eine Pop-Up-Gastronomie, die wir uns für diesen Ort sehr gewünscht haben“, sagt Bezirkschef Ralf Neubauer (SPD).

Die drei Mieter sollen voraussichtlich für zwei Jahre – zumindest bis zum Ende der Grundsanierung – in den Räumlichkeiten bleiben.