Kleine TV-Ermittler: Das sind die neuen „Pfefferkörner“

Beim Kinderserienklassiker „Die Pfefferkörner” löst bald die 13. Generation junger Ermittler die Fälle. Die 19. Staffel der jungen Detektivserie startet am Samstag (11. März).

Um 8.55 Uhr und 9.25 Uhr starten am Samstag im Ersten die neuen Folgen der Ermittler aus der Speicherstadt. Los geht es mit den Folgen 235 und 236 („Im Nagelstudio” und „Welpe in Gefahr”). Alle 13 neuen Folgen sind schon ab 10. März vollständig in der ARD-Mediathek zu finden, wie der federführende NDR mitteilte.

Die neuen „Pfefferkörner” gehen in Hamburg an den Start

Ab Folge 237 („Die verschwundene Münze”), die am 18. März ausgestrahlt wird, sind dann die neuen Pfefferkörner Hakim (Mads Albatros), Leo (Charlotte Farhadi), Moritz (Jan Friedrichsen), Jasina (Sophia Grande) und Amy (Melody Rose) im Einsatz. Die Fünf lösen Jet, Rafa, Pippa, Lou und Milan ab, die von Sheldon Nguyen, Kleon Sylvester, Elyza Silber, Luna Winter und Cihan Can dargestellt worden sind.

Das könnte Sie auch interessieren: Eklat um Moderationen: Zervakis bekam offenbar 12.000 Euro vom Kanzleramt

In der seit 1999 existierenden Kinderserie spielte einst auch die heute 24 Jahre alte und erfolgreiche Sängerin Nina Chuba („Wildberry Lillet”, „Mangos mit Chili”) mit. Sie stellte unter dem Namen Nina Flynn in der dritten Generation die Figur Marie Krogmann in fast 30 Folgen dar, die ab 2008 zu sehen waren. (dpa/mp)