Strom-Ausfall in Hamburg – mehr als tausend Haushalte betroffen

In zwei Hamburger Stadtteilen ist am Freitagnachmittag zeitweise der Strom ausgefallen. Die Störung betraf mehr als tausend Haushalte.

Gegen 15.25 ging in vielen Häusern in Bramfeld und Farmsen-Berne am Freitag nichts mehr: Der Strom war plötzlich weg. 1533 Haushalte und 47 Gewerbekund:innen waren betroffen, sagte eine Sprecherin von Stromnetz Hamburg der MOPO.

Hamburg: Stromausfall in Bramfeld und Farmsen-Berne

Zur Ursache des Ausfalls lagen am Nachmittag noch keine Details vor. Es sei geplant, dass alle Betroffenen bis 17 Uhr wieder am Netz sind, sagte die Sprecherin weiter. Techniker:innen des Energieversorgers würden sich bereits um die Störung kümmern.

Auf dem Portal „Störungsauskunft.de“ meldeten Betroffene unter anderem Probleme in den Straßen Farmsener Höhe, Rönkkoppel oder Marie-Bautz-Weg. Gegen 16.10 Uhr folgte die Entwarnung durch Stromnetz Hamburg: Seit 16 Uhr laufe der Strom wieder ohne Probleme.

Erst am Mittwoch hatte eine Netzstörung der Telekom vielen Hamburger:innen gute Nerven abverlangt. Bei Bauarbeiten nahe des Hauptcampus der Uni Hamburg war ein Glasfaserkabel beschädigt worden. Rund 24 Stunden hatte es gedauert, bis die Festnetzanschlüsse wieder normal funktionierten.