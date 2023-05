Große Telekom-Störung in Hamburg: Reparaturarbeiten vor dem Abschluss

In einigen Teilen Hamburgs steht das Telefon am Mittwochabend still, auch das Surfen mit dem heimischen Internetanschluss fällt flach: Offenbar ist ein wichtiges Glasfaserkabel der Telekom gestört. Auch Kund:innen anderer Anbieter sind betroffen. Doch bis zum Donnerstagmittag sollen alle Betroffenen wieder erreichbar sein.

„Zur Zeit sind etwa 4000 Kunden wieder zurück am Netz“, sagte eine Sprecherin der Telekom zur MOPO. Die übrigen rund 10.000 Anschlüsse sowie zehn ausgefallene Mobilfunkmasten sollen gegen Mittag wieder laufen.

Grund der Störungen: Bei Arbeiten auf einer Großbaustelle am Gelände der Uni Hamburg war eine Kabeltrasse beschädigt worden, sagte die Telekom-Sprecherin der MOPO. Dabei seien drei Glasfaserbünde beschädigt worden – unter anderem die Kabeltrasse, die von Hamburg nach Rellingen führe. Dieses Kabel versorge mehrere Stadtteile. Der Vorfall habe laut der Sprecherin 14.400 Festnetz-Anschlüsse und zehn Mobilfunkmasten gestört.

Die Störungen traten in der gesamten Stadt auf. Besonders betroffen waren Teile von Harvestehude, Rotherbaum und Eimsbüttel.

Die ersten Probleme waren laut dem Online-Portal „allestörungen.de“ am frühen Mittwochnachmittag aufgetreten. Zwischen 15 und 17 Uhr hatten mehrere Hundert Kund:innen dort vor allem Störungen mit ihrem Festnetzanschluss gemeldet. Vor allem bei der Telekom ging nichts mehr.

Hamburg: Glasfaserkabel bei Bauarbeiten gekappt

Doch auch Kund:innen anderer Anbieter bekamen die Kabelpanne zu spüren. „Allestörungen.de“ verzeichnete am Mittwochnachmittag für Vodafone, O2, 1&1 und Freenet ebenfalls zahlreiche Störungsmeldungen aus Hamburg. (fbo)