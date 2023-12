Junge Frau vergewaltigt: Urteil wird im Krankenhaus verkündet

Urteilsverkündung im Krankenhaus: Wegen Vergewaltigung einer jungen Frau in Horn ist ein 57-Jähriger zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt worden. Zudem ordnete das Landgericht die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Da der Angeklagte nach dem sogenannten letzten Wort schwer erkrankt war, wurde das Urteil am 4. Dezember im Krankenhaus gesprochen, wie ein Gerichtssprecher am Freitagabend mitteilte.

Hamburg: Vergewaltiger soll Opfer mit Messer bedroht haben

Die 19-Jährige hatte sich laut Anklage zusammen mit ihrem Lebensgefährten für mehrere Tage in der Wohnung des Angeklagten als Gast aufgehalten. Am 11. März dieses Jahres habe der 57-Jährige die Frau unter einem Vorwand gegen Mittag allein sprechen wollen. Ihren Lebensgefährten habe er zuvor aus der Wohnung weggeschickt. Dann holte der Angeklagte nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein Messer aus der Küche, bedrohte die 19-Jährige damit und vergewaltigte sie.

Der Angeklagte sei wegen besonders schwerer Vergewaltigung in Tateinheit mit Nötigung verurteilt worden, teilte der Gerichtssprecher weiter mit. Das Urteil sei inzwischen rechtskräftig geworden. Das Gericht gehe davon aus, dass sich der Übergriff im Wesentlichen so abgespielt habe wie angeklagt.

Gericht: Angeklagter kommt in Psychiatrie

„Dabei war der Angeklagte nur eingeschränkt schuldfähig, da er aufgrund mehrerer neurologisch-kognitiver und psychischer Beeinträchtigungen in seiner Steuerungsfähigkeit erheblich eingeschränkt war”, hieß es. Angesichts zahlreicher Vorstrafen, auch wegen Sexualdelikten, sehe die Kammer die Gefahr, dass der Angeklagte wieder gravierende Straftaten begehen werde. Deshalb sei auch die Unterbringung in der Psychiatrie angeordnet worden. (dpa/ncd)