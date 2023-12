Schwerbewaffnete Spezialeinheiten von Polizei und Zoll haben am frühen Mittwochmorgen mehrere Objekte in Hamburg gestürmt. Auch Wohnungen in Niedersachsen wurden durchsucht. Die Razzien stehen im Zusammenhang mit den spektakulären Einbrüchen am Containerterminal Altenwerder.

Schwerbewaffnete Spezialeinheiten von Polizei und Zoll haben am frühen Mittwochmorgen mehrere Objekte in Hamburg gestürmt. Auch Wohnungen in Niedersachsen wurden durchsucht. Die Razzien stehen im Zusammenhang mit den spektakulären Einbrüchen am Containerterminal Altenwerder.

22 Objekte in Hamburg, Schleswig-Holstein (Kreis Pinneberg) und in Seevetal in Niedersachsen wurden gestürmt. Es gab fünf Festnahmen, rund 350 Beamte waren im Einsatz. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die verdächtigen Personen bewaffnet sind, waren auch Spezialeinheiten von Zollfahndung und Polizei im Einsatz.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte auf MOPO-Anfrage, dass acht Objekte alleine in Niedersachsen durchsucht wurden. Wie die MOPO erfuhr, soll die Bande mit einem Kilo Kokain gehandelt haben.

Mehrere Objekte in Hamburg und Niedersachsen gestürmt

Die Razzien sind das Ergebnis intensiver Ermittlungen im Zusammenhang mit mehreren spektakulären Einbrüchen am Containerterminal Altenwerder. Nach Informationen der MOPO wurden fünf Männer im Alter von 22 bis 43 Jahren festgenommen. Sie waren auf der Suche nach in Containern deponierten Drogen, die aus Südamerika kamen und die sie hier verkaufen wollten.

Im Verlauf der Ermittlungen kamen die Fahnder weiteren Verdächtigen auf die Spur, die mit den großen Kokainlieferungen in Verbindung stehen sollen. Sobald genügend Beweismaterial vorlag, wurden die nun durchgeführten Durchsuchungsbeschlüsse bei der Hamburger Staatsanwaltschaft erwirkt. Fünf scharfe Schusswaffen, sowie hochwertige Autos, teure Sportboote und weitere Wertgegenstände wurden sichergestellt.

Bande soll mit einer Tonne Kokain gedealt haben

Die Verhafteten stehen in Verdacht mit rund einer Tonne Kokain gedealt zu haben. Der Straßenverkaufswert beträgt laut einem Sprecher des Zollfahndungsamt Hamburg mehr als 50 Millionen Euro.

Das könnte Sie auch interessieren: Neuer Rekord-Fund im Hafen: Kokain für anderthalb Milliarden Euro!

Der Hamburger Hafen ist immer wieder Dreh- und Angelpunkt für spektakuläre Funde von großen Mengen Kokain. Immer wieder werden dort tonnenweise Drogen in Containern entdeckt – zuletzt zehn Tonnen im Juni dieses Jahres.

Ulrich Willamowski, der stellvertretende Leiter des Zollfahndungsamt sagte nach der Razzia. „Das Zollfahndungsamt Hamburg hat in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Landeskriminalamt und der Wasserschutzpolizei wesentlich zum Erfolg der Ermittlungen beigetragen. Zusammen sei ein wirksamer schlag gegen eine organisierte Tätergruppierung durchgeführt worden“.