Ironman in Hamburg am Sonntag – erste Straße schon heute gesperrt

Am Sonntag machen sich rund 2500 Athletinnen und Athleten auf den Weg kreuz und quer durch Hamburg, um sich der Herausforderung namens Ironman zu stellen. Im Vorjahr gelang Laura Philipp ein neuer Weltrekord. Tausende Fans werden entlang der Strecke erwartet, um die Eisenfrauen und -männer tatkräftig anzufeuern. Schon ab Freitag gibt es erste Einschränkungen im Verkehr.

Insbesondere in der Innenstadt, im Hamburger Westen und im Südosten der Stadt gibt es umfangreiche Sperrungen, hieß es am Donnerstag von der Polizei. Den Auftakt macht am Freitag, 2. Juni ab 10 Uhr die Sperrung des Ballindamm. Dort befindet sich während des Wettkampfs die Wechselzone.

Ironman: Hier wird es in Hamburg am Wochenende eng

Der Start der Athlet:innen findet am Sonntag ab 6.40 Uhr auf dem Jungfernstieg statt. Auf dem Rathausmarkt ist der Zielbereich aufgebaut. Zudem ist am Wochenende die Achse Lombardsbrücke, Glockengießerwall und Wallringtunnel bis zum Deichtorplatz gesperrt, hieß es weiter.

Für die Radfahrstrecke sind Straßensperrungen im Hamburger Westen (bis in Höhe der Corinthstraße in Othmarschen) und im Südosten (bis Zollenspieker-Hauptdeich, Kirchwerder) notwendig. Während des Lauf-Teils des Ironman sind verschiedene Teile der Stadt zu verschiedenen Zeiten gesperrt. Eine interaktive Karte des Veranstalters gibt hierzu Aufschluss.

Besucher:innen empfiehlt die Polizei, per Bahn anzureisen. Autofahrer:innen sollen nicht den Empfehlungen ihrer

Navigationsgeräte folgen, sondern auf die extra aufgestellte Umleitungsbeschilderung achten. Für den Sonntag richtet die Polizei zudem zwischen 8 und 16 Uhr ein Verkehrsinformationstelefon unter Tel. (040) 4286 56565 ein.