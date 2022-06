Weltrekord! Laura Philipp ist Hamburgs neue „Eisenfrau“

Sportlerinnen und Sportler aus 82 Nationen sind am Sonntag in Hamburg zum Ironman angetreten, um zum fünften Mal die Königsdisziplin des Triathlon zu bewältigen. Laura Philipp gelang bei der erstmals in Hamburg vergebenen Triathlon-EM die Titelverteidigung – mit einem neuen Weltrekord!

Zigtausend Fans nahmen Laura Philipp gegen 14.30 Uhr vor dem Hamburger Rathaus in Empfang. 8:18:20 Stunden brauchte die 35-Jährige, um den Ironman zu beenden – und mit einer neuen Ironman-Weltrekordzeit zu gewinnen. Zugleich gelang Philipp damit die Titelverteidigung als Triathlon-Europameisterin. Im Vorjahr wurde dieser Titel noch beim Ironman in Kuopio vergeben, nun erstmals in Hamburg.

Ironman Hamburg: Laura Philipp verteidigt ihren Europameister-Titel

Im Ziel ließ sich Laura Philipp erst einmal zu Boden fallen. Ein paar Freudentränen liefen der 35-Jährigen über das Gesicht, ein Betreuer reichte ihr eine Flasche Wasser. Lange dauerte die Pause aber nicht: Den Sprint zu den Fans, um sich feiern zu lassen und abzuklatschen, ließ sich die Weltrekord-Eisenfrau nicht nehmen.

Das könnte Sie auch interessieren: Erste Diagnose ist da: So schwer hat sich Zverev verletzt

Als Zweite kam Chelsea Sodaro (USA) mit 18:22 Minuten Rückstand ins Ziel. Die Französin Manon Genet erreichte in 8:52:02 Stunden den dritten Rang.