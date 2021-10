Inzidenz in Hamburg steigt: So ist die Lage in den Bezirken

Hamburg hat am Dienstag die neuen Corona-Zahlen bekanntgegeben. Der aktuelle Inzidenzwert für die Stadt liegt bei 69,8 (Stand: 19. Oktober) und ist damit im Vergleich zur Vorwoche (58,6) gestiegen. In fast allen Bezirken steigen die Inzidenzen derzeit. Wie sich die Zahlen in der Woche vom 11. bis 18. Oktober auf die einzelnen Bezirke verteilen, zeigt dieser Überblick.

Um eine Vergleichbarkeit der Bezirkszahlen herstellen zu können, werden die Meldungen der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner im Bezirk heruntergerechnet.

Das Ranking führt in dieser Woche der Bezirk Mitte an. Mit 311 Neuinfektionen liegt der Inzidenzwert aktuell bei 103,1 und ist im Vergleich zur Vorwoche (72,6) deutlich gestiegen. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 21.679 Infektionen in Mitte gezählt.

Corona: Andere Bezirke mit einer Inzidenz unter 100

Dahinter liegt Harburg: Der Bezirk hat aktuell einen Inzidenzwert von 75,6 (Vorwoche 72,6). Binnen sieben Tagen sind 128 Neuinfektionen hinzugekommen. Seit Beginn der Aufzählungen gab es in Harburg 10.639 nachgewiesene Corona-Fälle.

Es folgt Bergedorf mit einer Inzidenz von 66,8. In der Vorwoche lag der Wert weit darunter (49,1). In den vergangenen sieben Tagen sind 87 positive Testergebnisse hinzugekommen. Seit Beginn der Pandemie hat die Stadt dort 6610 Infektionen gezählt.

Den 4. Platz belegt aktuell Altona: Mit 178 Neuinfektionen ist der Inzidenzwert in dem Bezirk von 46,9 auf aktuell 64,7 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie hat die Stadt dort 12.540 Infektionen gezählt.

Wandsbek, Hamburg-Nord und Eimsbüttel unter 60er Inzidenz

Wandsbek hat in dieser Woche den 5. Rang inne. Die Inzidenz liegt derzeit bei 58,3 in der Vorwoche lag sie noch bei 52,4. In den vergangenen sieben Tagen kamen im Bezirk 257 positive Testergebnisse hinzu.

Hamburg-Nord hat 175 positive Testergebnisse gezählt. Damit liegt der Inzidenzwert in diesem Bezirk aktuell bei 55,6 und ist im Vergleich zur Vorwoche (37,5) gestiegen. Insgesamt gab es bislang 12.115 Corona-Infektionen in Hamburg-Nord.

Den niedrigsten Inzidenzwert aller Bezirke hat diese Woche Eimsbüttel: Hier kamen 134 Neuinfektionen hinzu. Damit liegt die Inzidenz bei 50,2, genau wie in der Vorwoche. Insgesamt verzeichnete Eimsbüttel bislang 9886 Corona-Fälle. (sd)