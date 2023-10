Bekannte Modekette schließt Läden – Hamburger Filiale leergeräumt

Eine weitere Modekette steht vor dem Aus: Über 100 Hallhuber-Filialen sind in ganz Deutschland verteilt, auch in Hamburg ist die Kette vertreten – doch bis Ende Oktober sollen all diese Filialen nun geschlossen werden. Bereits im Juli hatte die Kette ein Insolvenzverfahren eröffnet. Es bleibt jedoch ein Fünkchen Hoffnung für einige Filialen.

Das Filial-Aus von Hallhuber kommmt nicht überraschend: Ende Juli 2023 hatte die Münchener Modekette ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung eröffnet. „Vorsorglich“ hatte die Geschäftsführung damals Maßnahmen für die Einstellung des Geschäftsbetriebs eingeleitet, falls es in den Verhandlungen zu keiner Einigung mit dem bisherigen Finanzierer und Interessenten kommen sollte.

Insolvenz: 130 Hallhuber-Filialen schließen bis Ende Oktober

Nun scheint das Aus der bundesweit 130 Filialen besiegelt: Wie „focus.de“ berichtet, wird die Kette bis Ende Oktober all ihre Filialen schließen. Auch die Filiale in der Europapassage in Hamburg soll bereits fast vollständig leergeräumt sein. Der Onlinehandel der Kette ist schon seit längerem nicht mehr aktiv. Dennoch bleibt für zumindest einige Hallhuber-Filialen noch etwas Hoffnung: Derzeit gäbe es Verhandlungen mit Interessenten, doch der Ausgang dieser Verhandlungen sei noch ungewiss, so ein Unternehmenssprecher zu „focus.de“.

In den vergangenen Monaten hatten sich gerade im Mode- und Schuhhandel Pleiten prominenter Namen gemehrt. Die Branche leidet unter der Konsumzurückhaltung der Verbraucher durch die Inflation. So wurde das Hamburger Schuhhaus Görtz im Juni durch einen neuen Investor vor dem Aus gerettet und auch der Modehändler Peek & Cloppenburg Düsseldorf suchte im Frühjahr Rettung in einem Schutzschirmverfahren. (dpa/mwi)