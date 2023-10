Der gläserne Pavillon neben dem Bahnhof Altona steht seit Monaten leer. Im vergangenen Dezember hatte die „McDonald’s“-Filiale am Paul-Nevermann-Platz nach mehr als 40 Jahren ihre Türen geschlossen. Ideen, wie es mit dem Gebäude weitergehen sollte, gab es viele: Von einer Einrichtung für die Obdachlosenhilfe bis hin zu einem Abriss wurde alles diskutiert. Die MOPO hat jetzt erfahren, wer der neue Mieter ist.

„Wir können bestätigen, dass der Lebensmitteleinzelhändler Lidl die freigewordene Fläche im Altonaer Bahnhof in Hamburg am Paul-Nevermann-Platz Ende September 2023 angemietet hat“, sagt der Verwalter des Gebäudes, die Sprinkenhof AG, auf MOPO-Anfrage.

Derzeit befinde man sich mit Lidl hinsichtlich der Nutzung der neu angemieteten Fläche im Austausch. „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen darüber hinaus zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Informationen bereitstellen können.”

Supermarkt-Kette Lidl mietet Ex-McDonald’s

Lidl bestätigt ebenfalls, eine Fläche im Altonaer Bahnhof seit September dieses Jahres angemietet zu haben. Seit 2005 hat die Supermarkt-Kette bereits einen großen Laden im Altonaer Bahnhof, der sich direkt neben dem Pavillon befindet. Das zweistöckige Glasgebäude, in dem unten früher Burger gebraten wurden, wirkt als Standort für einen Supermarkt ungewöhnlich.

Die „McDonald's“-Filiale am Bahnhof Altona steht seit Dezember 2022 leer. Florian Quandt Die „McDonald’s“-Filiale am Bahnhof Altona steht seit Dezember 2022 leer.

Was hat Lidl damit vor? „Derzeit befinden wir uns in der Planungsphase hinsichtlich der Nutzung der neu angemieteten Fläche und führen hierzu mit dem Vermieter Gespräche“, sagt Kevin Vollmert, Portfoliomanager des Immobilienbüros Hamburg von Lidl in Deutschland.

Altona Bahnhof: Politik diskutiert um leere Fläche

Die „McDonald‘s“-Filiale hatte am 11. Dezember vergangenen Jahres geschlossen. Seither wurde in der Altonaer Politik über das Gebäude diskutiert. Da der Ort seit Jahren auch Treffpunkt für Obdachlose und Trinker ist, schlug die Linksfraktion in einem Antrag vor, die Räume als Hilfseinrichtung für Obdachlose zu nutzen. Die Grünen erklärten den Standort dafür als ungeeignet, wegen fehlender Ruheräume und weil das Gebäude nicht barrierefrei zugänglich ist.

Auch ein Vorschlag der CDU, das Gebäude abzureißen, wurde als „nicht zielführend“ bezeichnet, da sich die Sprinkenhof GmbH schon damals in Vertragsverhandlungen befand. Auf kurzfristigen Antrag der Grünen-Fraktion wurde schließlich in der Bezirksversammlung beschlossen, dass die Immobilie nur auf fünf Jahre befristet vermietet werden soll. Also nur so lange, bis der Fernbahnhof Altona nach Diebsteich verlegt wird.

So ist es nun auch gekommen: Die Vertragslaufzeit für den neuen Mieter läuft bis Ende 2028, das teilte die Finanzbehörde mit. Für Flexibilität sei auch gesorgt, denn danach könne des Mietverhältnis jeweils um zwölf Monate verlängert werden, sofern es nicht von einer der Parteien mit einer Frist von zwölf Monaten vor Ablauf der Vertragslaufzeit gekündigt wird.