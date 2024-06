Im Volkspark müssen Bäume gefällt werden – bevor es noch schlimmer wird

Im Volkspark sollen 22 kranke Fichten gefällt werden, sonst seien weitere Bäume in Gefahr. Grün soll es trotzdem bleiben. Nachpflanzungen sind bereits geplant.

Anfang Mai wurde im Rahmen einer Baumkontrolle festgestellt, dass 22 Fichten im Altonaer Volkspark von Borkenkäfern befallen sind. Die Bäume sollen noch vor dem nächsten Käferflug gefällt werden, damit der Schädling nicht noch weitere Pflanzen angreifen kann.

Der Borkenkäfer frisst sich durch die Rinde des Baumes. Dabei werden wichtige Schichten zerstört, sodass der Baum Nährstoffe nicht mehr von seinen Wurzeln in die Baumkrone transportieren kann. Der Baum vertrocknet langsam und stirbt.

Klimawandel sorgt für Borkenkäfer-Plage in Hamburg

Im Zuge des Klimawandels verbessern sich die Lebensbedingungen für den Borkenkäfer in Deutschland stetig und er wird immer mehr zur Plage – auch in Hamburg.

Vor zwei Jahren mussten in Klövensteen im Westen von Hamburg bereits über 100 Bäume gefällt werden. Das will man im Volkspark durch frühzeitiges Handeln verhindern. Als Ausgleich sollen hier 500 neue Bäume in unmittelbarer Nähe gepflanzt werden. (zc)