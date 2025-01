Das Jahr 2025 war keine zwei Tage alt, da kam es bereits zum ersten Femizid. Am 2. Januar wurde die 38-jährige Stefanie W. in Groß Borstel von ihrem Ehemann erstochen. Auf dem Alma-Wartenberg-Platz in Ottensen findet am Mittwochabend eine Kundgebung statt, um auf diesen und weitere Femizide aufmerksam zu machen. Außerdem haben die Veranstalter noch mit einem ganz anderen Problem zu kämpfen.

Im Januar wurde Stefanie W. im Treppenhaus von ihrem Mann erstochen – wohl vor den Augen ihres gerade einmal dreijährigen Sohnes. Der Mann sitzt seitdem in Untersuchungshaft, die Ermittlungen laufen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Doch Stefanie W. ist längst nicht das einzige Opfer: Im Dezember tötete ein 19-Jähriger in Bramfeld seine Mutter. Im November wurde eine Frau leblos in ihrer Wohnung in Altona entdeckt.

„Wir wollen die Gewalt nicht unbeantwortet lassen und laden zu einer Gedenkkundgebung auf unserem Widerstandsplatz, dem Alma-Wartenberg-Platz, ein“, erklären die Veranstalter der Demonstration vom „Anti-Feiminizid-Netzwerk Hamburg“. Ab 18.30 Uhr wollen sie dort am Mittwoch mit verschiedenen Redebeiträgen auf diese Form der Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen.

Mahnmal gegen Femizide besprüht, zerstört und geklaut

„Mit der Kundgebung wollen wir zeigen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen und weiterhin lautstark und sichtbar auf die Missstände in dieser Stadt hinweisen werden“, sagen sie.

Zuletzt sei das Mahnmal einer lokalen Frauengruppe am Alma-Wartenberg-Platz mehrfach übersprüht, zerstört und dann geklaut worden. „Wir sehen dies als Angriff gegen unseren Versuch, einen Erinnerungs- und Widerstandsort gegen patriarchale Gewalt in Hamburg zu schaffen“, so das Netzwerk.