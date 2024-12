Drei Frauen sind in diesem Jahr in Hamburg gestorben, weil sie von ihren Männern schwer misshandelt und bedroht wurden. Gerade wurde ein geflüchteter Mann gefasst, der seine Partnerin im Sommer so drangsaliert hatte, dass sie auf der Flucht vor ihm in Eilbek vom Balkon ihrer Wohnung sprang und starb. Niemand hat sie ausreichend beschützt, ein erschreckendes Versagen. Dieses Schicksal teilen deutschlandweit 360 Frauen, die im vergangenen Jahr von ihren Männern getötet wurden. Die MOPO erklärt, wie man in Hamburg diesen traurigen Entwicklungen entgegenwirken will.