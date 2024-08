Hochsommer in Hamburg! 30-Grad-Marke wird geknackt

Nach einer regenreichen Woche ist am Wochenende der Sommer zurück im Norden: Die Temperaturen klettern nach oben, die Sonne strahlt heiß über Hamburg. Doch das schwül-heiße Wetter kommt nicht ohne gelegentliche Gewitter.

Sonnencreme und Kopfschutz sollten nächste Woche keinesfalls vergessen werden: Es wird heiß! Mit 25 Grad am Sonntag bahnt sich der Hochsommer langsam seinen Weg zurück nach Hamburg, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Sonne und Wolken wechseln sich ab, es bleibt überwiegend trocken. In der Nacht wird es dann mit Tiefstwerten zwischen 7 und 10 Grad recht frisch. Dazu kommen immer wieder Wolken und örtlich sogar Nebel.

Wetter Hamburg: Kräftige Gewitter am Mittwoch erwartet

Dieser wird dann aber am Montag schnell durch die Sonne vertrieben, die auch gleich für 27 Grad an der Elbe sorgt. Auf den Inseln ist es mit 23 Grad etwas kühler, dazu weht an der Küste ein mäßiger bis frischer Ostwind. Gute Nachrichten für Sternengucker: Die Nacht zum Dienstag bleibt laut DWD sternenklar. Wenn also der Meteorstrom der Perseiden in der Nacht vorbeizieht, ist der uneingeschränkte Blick auf unzählige Sternschnuppen garantiert. Die Temperaturen gehen in der Nacht auf 14 bis 17 Grad herunter.

Die neue WochenMOPO vom 9. August 2024 MOPO Die WochenMOPO – jeden Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Die Masche mit den möblierten Zimmern: Während Hamburg zögert, geht Berlin gegen die hohen Mieten vor

– Nach Brandbrief von Mitarbeitern: UKE trennt sich von Chefarzt

– Verprügelt, bespuckt und bepöbelt: Immer mehr Angriffe auf Hamburgs Retter

– 20 Seiten Sport: Wie schafft der HSV dieses Jahr den Aufstieg? Was erwartet St. Pauli diese Saison? Und: Das große MOPO-Zeugnis für Hamburgs Olympia-Athleten

– 24 Seiten Plan7: Interview mit Jan Delay vor seinem Konzert auf der Trabrennbahn. Plus Ticket-Verlosung!

Ab Dienstag rollt dann die Hitzewelle auf den Norden zu: 32 Grad werden in Hamburg erwartet, 27 Grad in Flensburg. Wegen des schwülen Wetters könnte es an Nordsee und Elbe am Abend oder in der Nacht zu Gewittern kommen. Mit 18 bis 20 Grad bietet die Nacht kaum Abkühlung vom Tag.

Das könnte Sie auch interessieren: Urlaub in Hamburg: Der Zaubergarten der Bankiersfamilie am Elbhang

Am Mittwoch geht es weiter wie am Vortag: Schwül-heiße 32 Grad. Zwar startet der Tag freundlich, doch ab Nachmittag wird es mit kräftigen Gewittern von der Nordsee und Elbe dann noch ungemütlich. Die Gewitter könnten sich auch zum Unwetter entwickeln, so der DWD. In der Nacht ziehen die Gewitter über die Ostsee ab. Die Temperaturen liegen dann zwischen 17 und 19 Grad – eine weitere warme Nacht. (mwi)