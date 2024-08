Sommerferien in Hamburg, jetzt ist Entspannung angesagt. Einen Gang runterschalten, die Seele baumeln lassen – bis Ende August ist Urlaubszeit. Doch viele Menschen wollen oder können nicht wegfahren und bleiben in der Stadt. Gut so, denn von Altona bis Wandsbek, von Harburg bis zur nördlichen Stadtgrenze gibt es viel zu erleben und zu entdecken. In einer neuen Serie nehmen MOPO-Redakteure Sie mit in ihre Nachbarschaften, verraten ihre Lieblingsplätze und geben Geheimtipps für echtes Urlaubs-Feeling. Heute sind wir in Blankenese unterwegs: Hoch droben am Elbhang liegt etwas versteckt ein herrlicher Römischer Garten inklusive herrlicher „Römischer Terrasse“ mit fantastischem Blick über die Elbe.