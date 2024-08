Hoffen auf klare Nächte in Hamburg: Darum lohnt sich der Blick in den Himmel

Jetzt im August ist es wieder so weit. Mit ein bisschen Glück können auch in diesem Jahr ganz viele Sternschnuppen beobachtet werden. Aber wann und wo funkelt es am Himmel am meisten?

Hochbetrieb an unserem Nachthimmel: Seit dem 27. Juli und noch bis zum 24. August zieht der Meteorstrom der Perseiden wieder an der Erde vorbei. In der Nacht vom 12. auf den 13. August erreicht das Naturschauspiel dann seinen Höhepunkt. Zu Spitzenzeiten können laut „Wetter Online“ bis zu 30 Sternschnuppen pro Stunde gesichtet werden, wenn man es richtig anstellt.

Die meisten Sternschnuppen gibt es auf dem Land zu sehen

Wer einen möglichst guten Blick erhaschen will, sollte ein Stück aus Hamburg rausfahren. In städtischen Gebieten ist die Lichtverschmutzung durch verschiedenste Formen der Beleuchtung, zum Beispiel Straßenlaternen, recht groß. Dementsprechend getrübt ist die Sicht auf die Sternschnuppen.

Natürlich spielt auch das Wetter eine Rolle. Im schlechtesten Fall bleiben die Schnuppen hinter einer dichten Wolkendecke versteckt. Ein bisschen Glück braucht es also schon im Vorhinein.

Der Komet 109P/Swift-Tuttle ist für den Strom der Perseiden verantwortlich. Er hinterlässt eine Spur aus Staubteilchen. Wenn diese Teilchen in die Atmosphäre eindringen, verglühen sie und werden als Sternschnuppen sichtbar.

In Hamburg gibt es einige Perseiden-Veranstaltungen. Am 10. August etwa öffnet der Energieberg in Georgswerder von 18 bis 24 Uhr zum Sternschnuppen-Gucken (Fiskalische Straße 2, Eintritt frei). (zc)