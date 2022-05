Hier feiert ein Hollywood-Star in der Hamburger HafenCity

Wenn die Online Marketing Rockstars (OMR) nach Hamburg einladen, kommt so ziemlich alles, was in der Digitalwirtschaft Rang und Namen hat. Die Promi-Dichte unter den knapp 70.000 Besucher:innen ist hoch. Gefeiert wurde das bei Hamburgs wohl bestem Koch.

Am Dienstag feierte das OMR-Festival seinen Neustart in den Hamburger Messehallen, nachdem das Event in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war. Tagsüber drehte sich noch alles um die neuesten Entwicklungen im digitalen Business und im Marketing-Bereich. Abends folgte für die prominentesten Besucher:innen ein ebenso wichtiger Teil der Messe – das „Networking“.

Ashton Kutcher besucht OMR-Festival in Hamburg

So herrschte im Drei-Sterne-Restaurant „The Table“ von Spitzenkoch Kevin Fehling in der HafenCity großer VIP-Alarm. Unter anderem standen dort SPD-Chef Lars Klingbeil, TV-„Löwe“ Ralf Dümmel, Moderator Kai Pflaume, Ex-Bertelsmann-Boss Thomas Middelhoff und YouTuber Rezo auf der Gästeliste.

Mittendrin: Glanz und Glamour aus Hollywood. Auch Schauspieler Ashton Kutcher ließ sich im „The Table“ blicken. Der 44-Jährige verdient sein Geld längst nicht mehr nur mit Filmen („Freundschaft Plus“) und Serien („Two And A Half Men“), sondern hat bereits in zahlreiche Technologie-Startups investiert.

Feierten ihr Wiedersehen bei der OMR-Aftershowparty: Ralf Dümmel (l.) und Ex-TV-„Löwe“ Frank Thelen.

Nur zum Spaß ist Ashton Kutcher allerdings nicht nach Hamburg gereist. Am Mittwochnachmittag (15.10 Uhr) soll er auf der Hauptbühne des OMR-Festivals als Redner auftreten. Etwas später, gegen 17.45 Uhr, wird dort auch Star-Regisseur Quentin Tarantino („Pulp Fiction“) erwartet.