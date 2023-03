Wenn in Hamburg die Digitalmesse OMR startet, kommen nicht nur Zehntausende Besucher. Es werden auch die Hollywood-Stars Ashton Kutcher und Quentin Tarantino sowie namhafte Musiker erwartet. Keine klassische Fachmesse also, dennoch viel Kompetenz.

Wenn in Hamburg die Digitalmesse OMR startet, kommen nicht nur Zehntausende Besucher. Es werden auch die Hollywood-Stars Ashton Kutcher und Quentin Tarantino sowie namhafte Musiker erwartet. Keine klassische Fachmesse also, dennoch viel Kompetenz.

Als Philipp Westermeyer mit seinen Mitstreitern vor mehr als zehn Jahren das erste Mal eine Digitalmesse in Hamburg auf die Beine gestellt hat, wollte er vor allem für eine gute Zeit sorgen. Für eine spannende Mischung aus Information rund um Marketing und Digitales und viel Unterhaltung. Rund 200 Leute kamen zur ersten OMR – seitdem sind es jedes Jahr deutlich mehr geworden. Die Speaker wurden berühmter, die Unternehmen namhafter und 2022 sind auch Hollywood-Stars mit dabei. Schauspieler Ashton Kutcher und Regisseur Quentin Tarantino werden erwartet. Das Motto ist geblieben: viel fachlichen Input und dabei beste musikalische Unterhaltung.

Hamburger Techmesse mit Tarantino und Ashton Kutcher

„Ich gehe gern den nicht-klassischen Weg. Es macht mir total viel Spaß, verschiedene Welten zusammenzubringen, wie zum Beispiel Musik und Business“, sagt OMR-Gründer Westermeyer. Und der Erfolg gibt ihm recht. Das Treffen dürfte dieses Mal mehr als 70.000 Menschen anlocken und damit einen Besucherrekord schaffen.

Das könnte Sie auch interessieren: 1700 Euro für ein Zimmer am Stadtrand! Diese Messe lässt Hotelpreise explodieren

In nur zwei Tagen werden am 17. und 18. Mai bei dem Digital-Festival in den Hamburger Messehallen mehr als 800 Speaker und etwa 1000 Aussteller erwartet. In den 23 sogenannten Masterclasses geht es beispielsweise um Webshops, Google Analytics, das Zusammenspiel von Daten und Technologie für ein gutes Kundenerlebnis, Google-Ads, die Verbesserung von Marketing-Ergebnissen, das zielgenaue Setzen von Spotify-Werbung und professionelles Krisen-Monitoring und -Management.

Fachlicher Input und musikalische Unterhaltung auf OMR

Zu den Speakern gehören unter anderem Chefs und Köpfe von Douglas, Porsche, Check24, Pinterest, Ooia, Trivago, Karls Erdbeerhof, Mister Spex, Vodafone und der Otto Group. Auch Youtuber Rezo, Moderator Markus Lanz, Influencerin Karo Kauer, Streamer Knossi, Moderator Micky Beisenherz, Model und Unternehmerin Sara Nuru und Schriftsteller Richard David Precht werden erwartet.

Der Newswecker der MOPO MOPO Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Für Musik – nicht nur am Abend – sorgen unter anderem Zoe Wees, Kraftklub, Marteria, Rapper Rin, Oli. P, Älice, DJ Shari Who?, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys sowie der Männerchor Hamburger Goldkehlchen.

Nach Pandemie: OMR startet nach zwei Jahren wieder

Es sei eine große Kunst, das auszubalancieren und dafür zu sorgen, dass das allen gefällt, sagt Westermeyer. „Das ist ein Weltenwandel, der gar nicht selbstverständlich ist. Im Grunde ist die OMR ein Schmelztiegel. Krass formuliert könnte man sagen, das ist ein bisschen ,Wetten, dass…?‘ für die neue Generation, wo alle zusammenkommen können wie bei einem Kaminfeuer.“ Und das mache einfach Bock.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs Di­gi­tal-Papst – Darum sollte jeder über Wert­pa­piere nach­den­ken

Das Digital-Festival OMR, ursprünglich als Online Marketing Rockstars gestartet, richtet sich vor allem an Geschäftsleute aus dem Bereich des Digital-Business. Das Event gilt neben der Digitalmesse dmexco in Köln als eine der größten in Europa. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 war das Digital-Festival komplett ausgefallen.