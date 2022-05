Digitalmesse OMR feiert Comeback im XXL-Format

Die Corona-Pause war lang genug: Am Dienstag startete das erste OMR-Festival seit 2019. Und der Ansturm war gewaltig: Rund 70.000 Menschen werden auf der großen Messe für Digitalwirtschaft in allen (!) Hamburger Messehallen erwartet. Mittendrin: die MOPO.

Zum Neustart lassen es die Macher:innen um Philipp Westermeyer krachen. Rund 1000 Firmen von Adobe über Audi bis zu TikTok präsentieren sich bis zum Mittwoch noch auf der Messe. Gut 800 Redner:innen treten auf, darunter „About You“-Chef Tarek Müller, Influencerin Sophia Thiel oder Investor Frank Thelen.

OMR-Festival feiert große Rückkehr in Hamburg

Sogar Hollywood lässt sich blicken: Quentin Tarantino und Ashton Kutcher sind da. Marteria, Kraftklub, Oli P. oder Zoe Wees steuern Live-Musik bei.

So groß war noch keines der bisherigen Festivals der „Online Marketing Rockstars“. „Die OMR ist mittlerweile die führende Digitalmesse Europas und vermittelt das Lebensgefühl einer ganzen Generation“, sagt MOPO-Geschäftsführer Arist von Harpe.

Bei so einem XXL-Event in Hamburg durfte die MOPO nicht fehlen – und zeigt sich mit eigenem Messestand. Für die Musik sorgte Arist von Harpe höchstpersönlich – hinter dem DJ-Pult.

Die Stimmung? Generell gut. Wo man sich in den Messehallen auch umsah: Freude darüber, dass das OMR-Festival wieder stattfinden kann. Das kräftige Wachstum der Überflieger-Messe bleibt allerdings nicht ohne Nebeneffekte: Lange Schlangen am Einlass und sehr viel Verkehr in den Ausstellungshallen – noch größer kann es vor Ort vermutlich nicht mehr werden.