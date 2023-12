Helene-Fischer-Show: „Muss das sein?” – Hamburger Sängerin sorgt für gemischtes Echo

Schlager zu Weihnachten? Für viele Deutsche war das offenbar eine gute Kombi: Am Montagabend sorgte die „Helene-Fischer-Show” beim ZDF für starke Quoten. Doch ein Teil der Show sorgte auch ordentlich für Wirbel – denn auch Nena war plötzlich dabei.

Gemeinsam performte Helene Fischer mit Nena das Lied „Liebe ist”. Im Publikum vor Ort sang und klatschte man mit – doch bei so einigen Zuschauern vor den Fernsehern kam Nenas Auftritt gar nicht gut an. Verwunderung und Unmut auf der Social-Media-Platform X: „Nena??? Muss das sein ZDF?”, fragte etwa ein Nutzer. Und eine andere: „Wer will Nena noch sehen? Unvergessen & unverzeihlich sind ihre Auftritte in der Pandemie. Unverständlich, ihr überhaupt noch eine Bühne zu bieten”.

Nenas Auftritt bei der Helene-Fischer-Show sorgt für eine Kontroverse im Netz. (Archivbild) dpa Nenas Auftritt bei der Helene-Fischer-Show sorgt für eine Kontroverse im Netz. (Archivbild)

Nena: Unmut in den sozialen Medien

Oder: „Kurz vorbeigezappt und was muss ich da sehen? Coronaleugner von Gebühren bezahlt. Nicht so geil!“. Das ZDF äußerte sich auf X bislang nicht dazu.

Der Grund für die Kritik: Nena hatte während der Corona-Pandemie mit Querdenker-nahen Posts und Kritik an den Corona-Maßnahmen für Wirbel gesorgt. Bei einem Konzert 2021 forderte Nena ihr Publikum auf, gegen die Corona-Regeln der Veranstalter zu verstoßen – das Konzert wurde abgebrochen. Ihre Tour für 2022 sagte die Sängerin mit Verweis auf die Corona-Regel kurz danach selbst ab. Damals hatten sich mehrere Musiker von dem „99 Luftballons“-Star distanziert.

Kurz vorbeigezappt und was muss ich da sehen? Coronaleugner von Gebühren bezahlt. Nicht so geil! #helenefischershow #nena — André Müller (@AndreMueller90) December 25, 2023

Es ist nicht das erste Mal, dass Nena zurück auf der großen Bühne ist: Schon ein vorheriger Auftritt im Jahr 2022 mit Florian Silbereisen hatte für Kritik gesorgt. Doch längst nicht für alle Zuschauer ist Nena persona non grata: Auf X feiern andere Nutzer zugleich Nenas Auftritt – und loben sie auch prompt für ihre damaligen Äußerungen.

ZDF: Helene-Fischer-Show holte Quotensieg

Von der Kontroverse abgesehen bescherte die Helene-Fischer-Show dem ZDF gute Quoten: Vier Jahre nach der letzten Ausstrahlung schalteten im Schnitt 5,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab 20.15 Uhr ein. Das bedeutete den Quotensieg in der Primetime beim Gesamtpublikum. Obwohl „Die Helene Fischer Show” damit zwar die niedrigste Zuschauerzahl (Reichweite) seit zehn Jahren verbuchte, war der Marktanteil mit 20,7 Prozent sogar leicht höher als bei der letzten Ausgabe 2019, als fast sechs Millionen zuschauten. Mit dabei waren auch Beatrice Egli, Shirin David, Ben Zucker und Peter Maffay.

Die Show kam erstmals an Weihnachten 2011, damals noch im Ersten. 2013 wechselte Fischer zum ZDF. Coronabedingt gab es 2020, 2021 und 2022 keine neuen Ausgaben. Diesmal war es also die zehnte „Helene Fischer Show“. Sie wurde Anfang Dezember in Düsseldorf mit zahlreichen Promis aufgezeichnet und am Montagabend ausgestrahlt. (ncd/dpa)