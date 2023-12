Heimlich Methadon ins Getränk gemischt – Mann stirbt

Drei Männer sollen einem 39-Jährigen heimlich Methadon ins Getränk gemischt und ihn dann bestohlen haben. Ihr Opfer starb. Vor Gericht schweigen die Angeklagten zunächst.

Sie müssen sich seit Dienstag wegen gemeinschaftlichen Mordes und Raubs mit Todesfolge vor dem Landgericht Hamburg verantworten. In der Nacht zum 14. April hätten sie gemeinschaftlich und aus Habgier einem 39-jährigen Mann heimlich Methadon verabreicht, sagte die Staatsanwältin beim Prozessauftakt. Ziel sei gewesen, das Opfer zu berauben. Ihnen wird vorgeworfen, dadurch den Tod eines Menschen verursacht zu haben.

Sie konsumierten Alkohol und Kokain

Die Männer im Alter von 41, 38 und 26 Jahren haben laut Staatsanwaltschaft am Abend des 13. April in der Wohnung eines der Angeklagten in Steilshoop gemeinsam mit dem 39-Jährigen Alkohol getrunken und Kokain konsumiert. Ohne sein Wissen sollen sie ihm dann Methadon in das Getränk gemischt haben. Die Angeklagten hätten gewusst, dass der Mann wehrlos sei, betonte die Staatsanwältin. Laut Anklage starb er an einer Überdosis. Die Angeklagten sollen dann seine Armbanduhr und Bargeld in unbestimmter Höhe gestohlen haben.

Außerdem wird ihnen vorgeworfen, im Namen des 39-Jährigen Waren bestellt zu haben. Am frühen Morgen des 15. Aprils sollen die drei Männer zudem in seine Wohnung eingedrungen sein und dort Wohnungs- und Fahrzeugschlüssel, Handys, Geschäftsunterlagen und ein Laptop gestohlen haben. Die Angeklagten seien mit den Gegenständen geflüchtet, „um diese für sich zu verwenden“, sagte die Staatsanwältin.

Das könnte Sie auch interssieren: Absurde Mengen! Hamburger Zoll findet Tonnen von Kokain – doch das ändert nichts

Einlassungen der Angeklagten gab es am Dienstag noch nicht: Einer der Männer möchte sich nicht äußern, ein anderer erst zu einem späteren Zeitpunkt und der dritte, falls überhaupt, auch später und höchstwahrscheinlich schriftlich, wie ihre Verteidiger erklärten. „Das ist ja schade, dann hätte ich noch Zeugen laden können“, sagte die Vorsitzende Richterin, Jessica Koerner, und beendete den ersten Prozesstag früher als gedacht. Der Prozess wird am 2. Januar fortgesetzt – das Urteil könnte am 5. März fallen. (dpa/mp)