Kokain, Gras, Ecstasy – die Sucht nach dem schnellen Kick treibt den Drogenhandel in Hamburg immer weiter an. Von der Reeperbahn bis zur Elbchaussee wird gedealt, was das Zeug hält. Die Kriminellen schwimmen teilweise im Geld und protzen mit Luxusgütern wie teuren Autos und Sportbooten. Der Hamburger Hafen ist dabei ihr Tor zur Welt, über das sie tonnenweise Rauschgift einschleusen. Die Fahnder von Polizei und Zoll haben dabei einen schweren Stand: Selbst wenn sie riesige Mengen von Kokain beschlagnahmen und ganze Banden hochnehmen – auf den Markt habe das kaum Auswirkungen, heißt es von Experten.

Bereits beim Hafensicherheitsgipfel im Oktober in Hamburg war klar: Es wurde noch nie so eine große Menge an Drogen sichergestellt wie in diesem Jahr. Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), spricht mit Blick auf den Kokainhandel bereits von neuen Rekorden: „Wir haben jetzt schon bundesweit über 33 Tonnen – und das Jahr ist noch nicht rum.“ Das habe es in Deutschland noch nie gegeben, so der BKA-Chef. Ein Großteil der Drogen sei im Hamburger Hafen sichergestellt worden.

Hamburg: Enormer Anstieg von Drogenschmuggel über Hafen

Ein Blick auf die Zahlen in Hamburg bestätigt den signifikanten Anstieg des Drogenschmuggels über den Hamburger Hafen. Wurden 2018 noch 2,6 Tonnen sichergestellt, waren es 2019 schon 9,5 Tonnen und 2021 bereits mehr als 19 Tonnen. Das zeigt die Antwort des Senats im April auf eine kleine schriftliche Anfrage der CDU.

Die sichergestellten Mengen sind also extrem hoch – und dennoch machen sie nur einen Bruchteil des Stoffes aus, der im Hafen umgeschlagen wird. Nach MOPO-Informationen wird schätzungsweise nur jedes zehnte Kilo Kokain überhaupt gefunden. Das lässt erahnen, wie viel Stoff tatsächlich unterwegs ist.

Das Kokain wurde von Hamburger Zollfahndern in einem Container aus Ecuador zwischen Thunfischkonserven sichergestellt. picture alliance/dpa/Zoll Hamburg Das Kokain wurde von Hamburger Zollfahndern in einem Container aus Ecuador zwischen Thunfischkonserven sichergestellt.

Oliver Erdmann vom Landeskriminalamt Hamburg ist Leiter der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift. In seiner aktuellen Situationsanalyse „Kokaineinfuhrschmuggel über die europäischen Nordseehäfen“ schreibt er:„Trotz unermüdlicher und erfolgreicher Arbeit der Rauschgiftdienststellen von Zoll und Polizei ist der Kokainpreis überwiegend stabil geblieben.“

Das deute darauf hin, dass trotz der großen Sicherstellungen die Verfügbarkeit von Kokain auf dem deutschen beziehungsweise europäischen Rauschgiftmarkt nicht signifikant reduziert werden konnte, so Erdmann. Das bestätigte auch BKA-Chef Holger Münch bei der Konferenz im Oktober: „Wir sehen nicht mal einen Einfluss auf die Preise draußen beziehungsweise eine Verknappung der Droge.“

Ermittler: Kartell-Strukturen heute multiethnisch

Über die Täter wisse man, dass sie heute multiethnisch sind, so Erdmann. Die Globalisierung habe auch in den internationalen Rauschgifthandel Einzug erhalten. Agierten die einzelnen Nationalitäten früher noch relativ strikt voneinander getrennt, fände seit geraumer Zeit eine Durchmischung statt. „Bei Betrachtung unserer Ermittlungsverfahren lässt sich feststellen, dass deutsche Tatverdächtige zum Beispiel mit albanischen, türkischen oder auch südamerikanischen Mittätern direkt und arbeitsteilig zusammenwirken.“

Wie genau so eine Arbeitsteilung im Drogenmilieu aussieht, lässt sich anhand des Hamburger Kartell-Bosses Mehmet S. gut nachvollziehen. Der Koks-König galt als der Finanzexperte der Gruppe, an seiner Seite hatte er zwei Männer: Ashraf M. galt als IT-Spezialist und Logistiker, er griff in die Abfertigungsprozesse am Hamburger Hafen ein. Durch seine Arbeit hatte er einen Kunden-Account bei dem Abfertigungssystem der HHLA, konnte Container als „reparaturbedürftig“ einstufen oder zur „Kontrolle“ freigeben – und sie so vom Hafen transportieren lassen. An diesem Punkt kam dann Hussein M. ins Spiel: Er rekrutierte und instruierte die Lkw-Fahrer. Die Container wurden unter anderem nach Seevetal oder Stade gebracht und entladen. All das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die der MOPO vorliegen.

Sogenannte „Hafeninnentäter“ wie Ashraf M. sind bei Kartellen naturgemäß beliebt. Sie nehmen eine wichtige Rolle innerhalb der Gruppe ein und können pro Auftrag – je nach Stellung, Aufgabe und Risiko – zwischen 5000 bis weit über 100.000 Euro im Kartell verdienen. Manchmal erhalten sie auch einen prozentualen Anteil des Kokains, in der Regel bis zu 15 Prozent.