Planänderung beim „Hard Rock Hotel“ im Feldstraßenbunker

Eigentlich hätte das „Reverb by Hard Rock Hotel“ schon kurz nach Ostern seine Türen für St.-Pauli-Touristen öffnen sollen – doch daraus wird nichts. Die Eröffnung verzögert sich deutlich.

Fünf Etagen höher, mit einer natürlichen Klimanlage in Form einer Außenbegrünung samt öffentlich zugänglichem „Bergpfad“: Zu übersehen sind die jahrelangen Arbeiten am „Grünen Bunker“ definitiv nicht. Bis zur Eröffnung vergehen auf der Zielgerade dann aber doch noch einmal ein paar Wochen mehr als gedacht.

Eröffnung verzögert sich: „Hard Rock Hotel“ im Bunker erst Ende Mai

Man hat sie wohl einfach unterschätzt: das Hamburger Wetter und die Widerborstigkeit des Trumms aus Stahlbeton am Rand des Heiligengeistfelds. „Leider haben uns die Realität dieses enormen und umfangreichen Baus und die unplanbaren äußeren Einflüsse einen Strich durch die Planung gemacht“, lassen Bauherr Thomas Matzen und RIMC-CEO (Betreiber des Hotels) Marek N. Riegger ausrichten und verweisen auf „witterungsbedingte“ Verzögerungen.

Deswegen wird das „Reverb by Hard Rock Hotel“ nicht wie geplant kurz nach Ostern, sondern erst Ende Mai öffnen, wie RIMC am Dienstag mitteilt. Wer schon ein Zimmer gebucht hatte, der kann auf eine „individuelle Lösung“ des Problems hoffen, heißt es zur bereits gestarteten Buchung für das Hotel: Man habe bereits Kontakt zu den Gästen aufgenommen.

Die Verzögerung beim Hotel wirkt sich auch auf den „Bergpfad“ sowie die Restaurants und Cafés im Bunker aus: Von Anfang an sei geplant gewesen, das „Karo & Paul by Frank Rosin“ und die anderen gastronomischen Angebote nach dem Hotel zu eröffnen: Das gelte auch weiterhin. Eines der aufsehenerregenderen Bauprojekte Hamburgs geht damit in die unfreiwillige Verlängerung.