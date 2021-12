Ein lebendiges Geschenk unter dem Weihnachtsbaum – und später wird es wieder abgegeben. Dieses Schicksal will der Hamburger Tierschutzverein von 1841 (HTV) Haustieren ersparen und stellt deshalb die Vermittlung um Weihnachten ein.

„Weihnachtskonsum mit Tierleben? Nein, danke!“ Zwischen dem 20. und dem 26. Dezember vermittelt der HTV keine Tiere, auch das Tierheim in der Süderstraße schließt vom 16. Dezember bis zum 4. Januar.

Hamburger Tierschutzverein stoppt Vermittlung über Weihnachten

„Wir beteiligen uns nicht am Weihnachtsgeschäft mit Tieren, die als unüberlegte Geschenke herhalten müssen“, schreibt dazu Janet Bernhardt, Erste Vorsitzende des HTV, in einer Pressemitteilung am Montag. Nach der Weihnachtszeit seien Vermittlungen wieder möglich, dann jedoch nur mit vorheriger Terminvergabe.

Viele Menschen mit Haustierwunsch würden die Verantwortung unterschätzen, heißt es in der Pressemitteilung. Nicht nur, dass die Kosten für die Versorgung des Tieres oftmals höher als gedacht sind, auch seine Lebensdauer sei ein unterbewerteter Faktor, so Janet Bernhardt: „Ein Hund kann das Teenager-Alter eines Menschen erreichen, eine Katze schafft vielleicht sogar 20 Jahre.“

Der HTV warnt zudem auch vor seriös wirkenden Kleinanzeigen, hinter denen sich oft illegaler Tierhandel verberge. Erst Ende November startete die Hamburger Verbraucherschutzbehörde eine Kampagne, um etwa über illegalen Welpenhandel aufzuklären. Die Tiere wachsen oft unter schlimmsten Bedingungen auf, so der HTV. Ein solcher Kauf kurbele illegale Geschäfte nur noch mehr an. (to)