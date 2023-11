Hamburger Supermarkt zieht am Dammtor ein – mit acht Jahren Verspätung

Dieser Supermarkt kommt später als jeder Zug der Deutschen Bahn in Hamburg an. Im dritten Quartal 2024 soll die Edeka-Filiale am Bahnhof Dammtor eröffnen – mit deutlicher Verzögerung. Eigentlich hätte es den Laden schon seit acht Jahren geben sollen.

Wer in den vergangenen Jahren am Dammtorbahnhof zu den Fernzügen gegangen ist, kennt diesen fast schon berühmten Leerstand. Rund 460 Quadratmeter groß ist die Fläche, auf der schon 2016 mit großen Schaufensterplakaten der Einzug von Edeka angekündigt wurde. Und auf der seitdem nichts passiert ist – bis jetzt.

Hamburg: Edeka-Filiale am Bahnhof Dammtor soll 2024 eröffnen

Denn 2024 wird der Supermarkt am Bahnhof Realität. Die Eröffnung ist für das dritte Quartal geplant, wie aus der Antwort der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM) auf eine Anfrage der SPD-Fraktion Eimsbüttel hervorgeht.

Und was hat nun für die XXL-Verspätung gesorgt? 2016 und 2017 seien „umfangreiche Bauwerksprüfungen“ am Bahnhof Dammtor durchgeführt worden, hieß es von der Behörde „Die daraus resultierenden Auflagen sowie die Auflagen aus dem zwischenzeitlich neu erstellten Brandschutzkonzept haben zu einem umfangreichen Planungs- und Genehmigungsverfahren geführt. Gemeint sind damit unter anderem die Erneuerung der Sprachalarmierungsanlage oder die Erweiterung der Brandmeldeanlage, jeweils unter Einhaltung des Denkmalschutzes.

Das könnte Sie auch interessieren: „Müssen reagieren“: CDU will mehr Überwachung am Bergedorfer Bahnhof

Gabor Gottlieb, Fraktionsvorsitzender der SPD in Eimsbüttel, ärgerte sich über die massive Verzögerung des Projekts. „Der Dammtorbahnhof ist als Knotenpunkt des Nah- und Fernverkehrs und als wichtiger Zugang zur Hamburger Innenstadt, zur Universität und zu den Messehallen einer der zentralen Orte in der Stadt.“ Ein Supermarkt am Bahnhof sei daher „eine willkommene Gelegenheit, Besorgungen auf dem Weg zu erledigen.“