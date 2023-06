Seit mehr als sieben Jahren herrscht im ehemaligen Reisezentrum der Deutschen Bahn im Bahnhof Dammtor Leerstand: Eigentlich sollte hier ein zusätzlicher Supermarkt einziehen, doch die Plakate zur Ankündigung wurden zwischenzeitlich wieder entfernt. Stattdessen sind die Fenster abgeklebt. Wie es jetzt mit der Fläche weitergeht.

Rund 460 Quadratmeter umfasst die Ladenfläche, auf der seit sieben Jahren zumindest äußerlich nichts passiert. Der Einzug eines Edeka-Supermarkts wurde 2016 mit großen Schaufensterplakaten angekündigt, die bald darauf wieder verschwanden. Die MOPO hat bei der Deutschen Bahn nachgefragt, was aus der verwaisten Fläche wird.

Edeka-Markt am Bahnhof Dammtor soll kommen

„Die Errichtung des Edeka-Marktes im Bahnhof Dammtor ist nach wie vor geplant”, sagt eine Bahnsprecherin. In den Jahren 2016/2017 seien umfangreiche Bauwerksprüfungen im Bahnhof Dammtor durchgeführt worden. Daraufhin habe es Auflagen für die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes gegeben und zwischenzeitlich sei auch ein neues Brandschutzkonzept eingeführt worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs Dammtorbahnhof: Für den Kaiser gab‘s ein Extragleis

Unter anderem mussten die Spracharlarmierungsanlage und die Brandmeldeanlage erneuert werden. Das Planungs- und Genehmigungsverfahren sei daher sehr umfangreich gewesen. Aktuell werden in der Fläche, die für den Edeka vorgesehen ist, Abbruch und Entkernungsarbeiten durchgeführt. „Die Eröffnung des Edeka-Marktes ist für das Jahr 2024 geplant“, so die Sprecherin. Knapp acht Jahre hätte die Umsetzung damit in Anspruch genommen.