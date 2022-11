Paukenschlag im Rathaus: Zwei Senatoren müssen gehen – und eine große Überraschung

Seit Monaten stehen sie unter Beschuss, künftig sind sie nicht mehr Teil des Senats: Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) und Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) werden ausgetauscht, die Sozialbehörde bekommt eine neue Führung. Das wurde der MOPO aus Senatskreisen bestätigt. Zuvor hatte der NDR berichtet.

Westhagemann stand seit 2018 an der Spitze der Wirtschaftsbehörde. Zuletzt war der ehemalige Siemens-Manager mehrfach auf Konfrontationskurs mit Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und dessen grünem Umweltsenator Jens Kerstan. Seine Ablösung wurde allgemein erwartet.

picture alliance/dpa/Georg Wendt Ein Bild aus vertrauteren Zeiten: Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (l., parteilos) und Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Künftig soll, für Beobachter überraschend, die in Hamburg eher unbedeutende Wirtschaftsbehörde von der erfolgreichen und angesehenen SPD-Chefin und Sozialsenatorin Melanie Leonhard geführt werden. Leonhard könnte durch ihre bisherige Staatsrätin Melanie Schlotzhauer ersetzt werden.

Dorothee Stapelfeldt verlässt den Hamburger Senat

imago/Chris Emil Janßen Dorothee Stapelfeldt (SPD), bislang Senatorin für Stadtentwicklung Dorothee Stapelfeldt (SPD), bislang Senatorin für Stadtentwicklung

Auch Dorothee Stapelfeldt steht seit längerem in der Kritik. Die Neubauzahlen in Hamburg schwächeln, der Sozialwohnungsbau kommt nicht in Schwung, die Senatorin selbst wirkte schwach und trat in der Öffentlichkeit kaum in Erscheinung, aus der Opposition wurden Rücktrittsforderungen laut. Ihre Nachfolgerin soll die bisherige Chefin der städtischen Entwicklungsgesellschaft IBA, Karen Pein, werden. (mn)