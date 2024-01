Hamburg nach der Apokalypse: Neue Serie zeichnet extrem düsteres Bild

Es ist ein unheimliches Zukunftsszenario: Ein gefährliches Virus hat die Menschheit fast komplett ausgerottet. Die wenigen Verbliebenen haben sich auf der sicheren Insel Helgoland verschanzt. Die Serie „Helgoland 513“ zeigt ab März, wie sich die Bewohner gegenseitig bekämpfen und auch noch mit einem Angriff von außen umgehen müssen.

Denn dort gibt es eine Gruppe, die sich Zutritt zu der Insel verschaffen will. Doch hier herrscht ein totalitäres System, das nur 513 Personen auf Helgoland erlaubt. Je nach Nutzen für die Gesellschaft steht man weiter oben auf der Liste – der einzige Arzt steht zum Beispiel sehr weit oben.

Soldaten durchkämmen die Speicherstadt. Screenshot Sky Soldaten durchkämmen die Speicherstadt.

Das Sky Origial wurde auf Sylt, Amrum, in Berlin und Hamburg gedreht. So sieht man im ersten exklusiven Trailer zum Beispiel, wie Soldaten mit schweren Waffen und Schutzmasken die Speicherstadt durchstreifen. Die Scheiben der Elphi sind zerstört, Ruß klafft an der Fassade, Pflanzen wachsen an den Wänden der alten Lagergebäude.

Das könnte Sie auch interessieren: Sozialwohnungs-Mangel: Hamburg verpulvert Millionen für zu hohe Mieten

In der Serie sind unter anderem Alexander Fehling, Martina Gedeck, Kathrin Angerer, Samuel Finzi und Antje Traue dabei. Ab März wird sie auf Sky gezeigt. (prei)