Während sie zu Hause war: Mann wollte in Jil Sanders Alster-Villa einbrechen

Vor dem Hamburger Landgericht muss sich ein 29-Jähriger verantworten, der vermutlich Teil einer europaweit agierenden Einbrecherbande ist. Mehrere Diebstähle – teils mit Millionenbeute – gehen mutmaßlich auf sein Konto. Auch ein gescheiterter Einbruch in die Villa von Jil Sander vor drei Jahren.

Insgesamt fünf Fälle des schweren Bandendiebstahls und Sachbeschädigung wirft ihm die Hamburger Staatsanwaltschaft vor. Wobei es in drei Fällen beim Versuch blieb. Zusammen mit weiteren Komplizen, von denen einer bereits verurteilt wurde, soll er in die Wohnungen und Häuser von wohlhabenden Hamburgern eingestiegen sein und teilweise ordentlich Beute gemacht haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Dumm gelaufen: Einbruchsversuch bei Jil Sander – während sie zu Hause war

So soll er unter anderem am Abend des 19. Februar 2021 in das Wohnhaus einer Frau an der Bebelallee eingebrochen sein und dort Uhren, Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von rund einer Million Euro geklaut haben. Weniger gut lief es bei einem Einbruch am 9. April 2021 in ein Einfamilienhaus an der Eggersallee in Ottensen. Der Angeklagte und seine Komplizen verschafften sich Zutritt über die Terrassentür, die sie aufhebelten.

Doch ihre Beute entpuppte sich als reiner Modeschmuck – und damit als wertlos. Nur zwei Stunden zuvor schlugen sie das Terrassenfenster einer Villa an der Parkallee in Harvestehude ein, allerdings kamen die Bewohner nach Hause, und die Einbrecher machten sich ohne Beute aus dem Staub.

Einbruchsversuch bei Jil Sander – Prozess gegen mutmaßlichen Einbrecher

Als sie am 23. Februar 2021 in die Alster-Villa der Modedesignerin Jil Sander am Harvestehuder Weg in Rotherbaum einbrechen wollten, ging eine Fensterscheibe zu Bruch, bei dem Versuch, die Terrassentür aufzuhebeln. Passanten bemerkten den daraufhin ausgelösten optischen Alarm und riefen die Polizei. Die Täter flüchteten auch hier wieder ohne Beute.

Das könnte Sie auch interessieren: Einbruch in Alster-Villa: Internationale Bande soll Millionen-Beute gemacht haben

Kurios: Die Designerin selbst war an jenem Abend zu Hause, bekam aber offenbar von dem Einbruchsversuch nichts mit. Erst als die Polizisten vor der Tür standen, war die Sache klar.

Am Dienstag beginnt der Prozess gegen den 29-jährigen mutmaßlichen Einbrecher vor dem Hamburger Landgericht.