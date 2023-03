Einbruch in Alster-Villa: Internationale Bande soll Millionen-Beute gemacht haben

Vor dem Hamburger Landgericht muss sich ein 27-Jähriger verantworten, der vermutlich Teil einer europaweit agierendenen Einbrecherbande ist. Zusammen mit Komplizen soll er in Hamburg in mehrere Villen eingebrochen sein und bei einem Coup Schmuck und Wertsachen im Wert von mehr als einer Million Euro erbeutet haben.

Ihr Ziel sind große Villen in exklusiven Lagen. Sie kommen meist über die Terrasse, hebeln Fenster und Türen auf, steigen ein und raffen alles Wertvolle zusammen. Immer wieder plündern Profi-Einbrecher in Hamburg Luxus-Anwesen der Reichen. Ab Mittwoch muss sich einer von ihnen, ein 27-jähriger Kroate, vor der Großen Strafkammer verantworten.

Das könnte Sie auch interessieren: Mega-Coup in Alster-Villa – Einbrecher erbeuten Schmuck und Luxusuhren

Der Mann mit erheblichen Vorstrafen soll Teil einer europaweit agierenden Bande sein, die es auf Luxus-Immobilien in exklusiven Wohngegenden abgesehen hat. Fünf solcher Einbrüche wirft ihm die Hamburger Staatsanwaltschaft vor, dabei soll auch eine prominente Persönlichkeit unter den Opfern sein. Bei einem dieser Einbrüche sollen der Mann und seine bislang unbekannten Komplizen den ganz großen Coup gelandet haben.

Beute im Wert von einer Million Euro bei Einbruch in Alstervilla

Am 19. Februar 2021 hebelten die Einbrecher laut Anklage die Terrassenfenster einer Villa an der Bebelallee auf und klauten Uhren, Schmuck, Gold und Brillen im Wert von mehr als einer Million Euro. In den darauffolgenden Tagen machten sie sich auch noch an anderen Villen zu schaffen. So versuchten sie am 23. Februar zunächst ihr Glück in einem Anwesen am Nonnenstieg in Harvestehude, wo sie ein gekipptes Fenster aufhebelten, den Einbruch jedoch abbrachen, weil sie gestört wurden. Am selben Abend versuchten sie auch noch, ein Fenster eines Wohnhauses am Harvestehuder Weg aufzuhebeln, lösten dabei jedoch die Alarmanlage aus und flüchteten ohne Beute.

MOPO Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Prozess gegen mutmaßlichen Täter startet Mittwoch

Am 9. April 2021 schlugen sie gegen 16 Uhr das Terrassenfenster einer Villa an der Parkallee in Harvestehude ein, allerdings kamen die Bewohner nach Hause, und so machten die Einbrecher auch hier keine Beute. Nur zwei Stunden später versuchten sie es an einem Haus an der Eggersallee in Ottensen. Dort gelangten sie über ein Terrassenfenster in das Haus und nahmen Modeschmuck mit.

In den vergangenen Jahren gab es in Hamburg immer wieder Einbrüche solcher Art. Einmal erbeuteten die Täter in einem Einzelhaus in den Walddörfern Goldbarren im Wert von angeblich zehn Millionen Euro. 2019 wurde einem bekannten Hamburger Milliardär während seines Urlaubs von den unbekannten Tätern aus seiner Villa in den Elbvororten ein 200 Kilogramm schwerer Tresor aus dem Haus geschleppt und mit einer Sackkarre fortgeschafft. Im Jahr darauf ließen Einbrecher bei Multimillionär Detlef Fischer Luxusuhren und Schmuck im Wert von 750.000 Euro mitgehen.