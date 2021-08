Im Hamburger Bezirk Eimsbüttel entsteht ab nächstem Montag bis Ende März 2022 eine neue Fahrradstraße. Damit will die Stadt den Ausbau der Velorouten weiter voranbringen. Anwohner:innen hatten sich schon im vergangenen Jahr über die Straßenverhältnisse beschwert, weil der Weg für Schulkinder zu unsicher sei.

In der Waterloostraße verläuft die Veloroute 13, die als Ringverbindung vom Bezirksamt Hamburg-Altona bis zur U-Bahn-Station Burgstraße führt. Im heutigen Zustand erfülle die Straße allerdings nicht die Anforderungen an eine Veloroute, so der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG). Mithilfe einer Befragung vor Ort und einer öffentlichen Veranstaltung hat der LSBG die Umgestaltung der Straße geplant.

Hamburg: Bezirk Eimsbüttel erhält neue Fahrradstraße

Noch im Dezember 2020 hatten sich Anwohner:innen in der MOPO über einen fehlenden Fußgängerüberweg an der Ecke Waterloostraße/Eimsbüttler Straße beschwert. Sie hatten Sorge, ihre Kinder dort allein zu Schule gehen zu lassen. Die Fahrbahn soll nun ab 16. August ausgebaut werden und die Nebenflächen an die geltenden Richtlinien angepasst und optimiert.

„Der Umbau zur Fahrradstraße soll die Situation und Verkehrssicherheit für den Radverkehr verbessern und gleichzeitig ein entspanntes Miteinander aller Verkehrsteilnehmenden ermöglichen“, so der LSBG. Auto- und Motorradverkehr können weiterhin durch die Waterloostraße fahren, darauf weise eine Zusatzbeschilderung hin. Temporäre und örtlich begrenzte Änderungen der Verkehrsführung seien möglich. Diese würden entsprechend ausgeschildert. (abu)