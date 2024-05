Mitten in Hamburg: Mehrere Hundert Menschen demonstrieren gegen Islamisten

Es waren schockierende Bilder: Am vergangenen Wochenende demonstrierten mitten in Hamburg mehr als 1000 Islamisten. Sie forderten unter anderem die Errichtung eines Kalifats – die demokratische Grundordnung, die ihnen den Protest überhaupt ermöglicht, lehnen sie ab. An diesem Samstag gibt es die Antwort auf die Islamisten-Demo: Wieder auf dem Steindamm (St. Georg) wollen Tausende Menschen gegen Islamismus und Antisemitismus demonstrieren.

Nach dem Start der Demo waren Hunderte Menschen vor Ort. Laut NDR hat die Demo pünktlich um 13 Uhr begonnen. Ein großer Lautsprecherwagen sei quer auf die Straße gestellt und der Steindamm für den Verkehr gesperrt worden.

Demo in Hamburg: Gegen Islamismus und Antisemitismus

Auf Schildern, die die Demonstranten in die Luft halten, ist unter anderem „Gegen jeden Antisemitismus“ und „Nein zur islamischen Republik“ zu lesen. Eine Polizei-Sprecherin konnte auf MOPO-Nachfrage um kurz nach 14 Uhr noch keine Teilnehmerzahl nennen. Auf Bildern von vor Ort ist aber zu erkennen, dass sich mehrere Hundert Menschen auf dem Steindamm versammelt haben.

Ein breites Bündnis hatte im Vorfeld zu der Kundgebung aufgerufen. Die Veranstalter rechnen mit 3000 Teilnehmenden. Bis 15 Uhr wollen die Demonstranten für freiheitliche Werte und das Grundgesetz auf die Straße gehen – eine direkte Antwort auf die islamistische Versammlung am vergangenen Samstag.

Rund 1100 Islamisten zogen am vergangenen Samstag durch St. Georg. Blaulicht-News.de Rund 1100 Islamisten zogen am vergangenen Samstag durch St. Georg.

Die Demo am vergangenen Wochenende, an der auch unter anderem Islamisten-Popstar Raheem Boateng teilnahm, sorgte bundesweit für Empörung. Sogar Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte sich und forderte, mögliche Konsequenzen zu prüfen.

An diesem Samstag wollen nun die demokratischen Parteien deutlich machen, dass diese steinzeitlichen Kalifat-Träume nicht hinnehmbar sind. Auf der Rednerliste der Kundgebung stehen neben den Bürgerschaftsfraktionschefs von SPD und CDU, Dirk Kienscherf und Dennis Thering, auch der Landesvorsitzende der FDP, Michael Kruse, der Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph de Vries und der Grünen-Bürgerschaftsabgeordnete Peter Zamory. Der Antisemitismusbeauftragte der Stadt Hamburg, Stefan Hensel, beteiligt sich mit einer Audiobotschaft.