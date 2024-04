„Unglaublich”: Arabischer Botschafter empört über Islamisten-Demo

Die Islamisten-Demo der Gruppe „Muslim Interaktiv“ in St. Georg hat hohe Wellen geschlagen – auch international. Zuletzt äußerte sich der Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate auf X (Twitter). Und zeigte sich empört über die Vorgänge in der Stadt.

„Unglaublich, inakzeptabel und unverständlich, wie sich Menschen, die in Deutschland eine Heimat gefunden haben, gegen Deutschland wenden“, schimpfte Ahmed Alattar (38) auf dem Kurznachrichtendienst X. „Aber das ist typisch für politische Islamisten.“

Islamisten-Demo in Hamburg: Botschafter äußert sich empört

Alattar meinte damit die mehr als 1000 Demonstranten, die am Samstag auf dem Steindamm unter anderem die Ausrufung eines Kalifats forderten – also die Errichtung einer islamistischen Diktatur. In einem Kalifat ist die weltliche und religiöse Führerschaft in einer Person, dem Kalifen, vereinigt. Rechte für Frauen, Homosexuelle oder Angehörige anderer Religionen wie dem Christen- oder Judentum sind nicht vorgesehen.

Unglaublich, inakzeptabel und unverständlich, wie sich Menschen, die in Deutschland eine Heimat gefunden haben, gegen Deutschland wenden. Aber das ist typisch für politische Islamisten. https://t.co/M6VXyywIoX — Ahmed Alattar (@VAEAMBDE) April 28, 2024

Zuspruch erhielt der Botschafter von prominenter Stelle: Der Ex-Kanzlerkandidat und Außenpolitiker Armin Laschet (CDU) schrieb auf X: „Klare Worte vom Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate. Klare Botschaft, dass auch friedliche arabische Länder sich von Extremisten distanzieren.“

Die Emirate werden selbst autoritär regiert

Gleichwohl sind die Vereinigten Arabischen Emirate selbst ein streng religiöses Land, in dem die Scharia gilt. Der Islam ist Staatsreligion, die Emirate werden autoritär regiert. Doch anders als beispielsweise Iran unterhält das Land jedoch seit 2020 diplomatische Beziehungen zu Israel, was in der Region keine Selbstverständlichkeit ist.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs härtestes Pflaster: „Bin wahrscheinlich am Ende, bevor ich 40 bin“

Bei der Demo in Hamburg hielten sich die Behörden weitgehend zurück. Polizeipräsident Falk Schnabel kündigte am Montag an, dass Polizei und Staatsanwaltschaft die Parolen und Transparente auf ihre strafrechtliche Relevanz überprüfen werden. „Dazu wird auch öffentlich zugängliches Bild- und Videomaterial herangezogen“, sagte ein Polizeisprecher der MOPO. Die rechtlichen Voraussetzungen für Identitätsfestellungen von Demonstrationsteilnehmern seien am Samstag jedoch nicht erfüllt gewesen. (doe)