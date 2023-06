Hamburg bekommt Corona-Gedenkort: Bürger können über Gestaltung mitbestimmen

Mehr als 3700 Menschen starben in Hamburg mit oder an Corona. Für sie soll nun ein zentraler Gedenkort in der Hansestadt errichtet werden. Die Bürgerinnen und Bürger können mitentscheiden, wie der Ort gestaltet werden soll.

Dass ein Gedenkort für die Opfer der Corona-Pandemie entstehen soll, hat die Hamburgische Bürgerschaft schon vor zwei Jahren beschlossen. „Wir wollen einen würdevollen Ort der Trauer und des Gedenkens schaffen, der als Ankerplatz den Hamburgerinnen und Hamburgern dienen kann“, sagte damals SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf.

Gedenkort für Corona-Tote: Bürger können sich an Gestaltung beteiligen

Im Zeitraum vom 12. Juni bis zum 14. Juli 2023 sollen die Hamburger nun durch eine Online-Umfrage die Möglichkeit bekommen, sich an der Gestaltung des Gedenkortes zu beteiligen.

Der Fragebogen richtet sich besonders an Hinterbliebene und Krankenhaus- und Pflegeheimbeschäftigte. Die Umfrage soll aber allen Menschen, die besonders von der Pandemie betroffen waren, die Möglichkeit geben, ihre Perspektive einzubringen.

„Zwei Jahre lang dominierte die Corona-Pandemie das Leben der Menschen und prägte politische Debatten. Während die allermeisten nun auf diese herausfordernde Ausnahmesituation reflektierend zurückblicken können, gilt es auch, derer zu gedenken, die in der Pandemie ihr Leben verloren haben“, heißt es in einer Mitteilung der Sozialbehörde.

Die Ergebnisse der Online-Befragung werden zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Seelsorge und von Religionsgemeinschaften sowie Fachkräften aus dem Gesundheits- und Pflegebereich ausgewertet. Den Fragebogen können Sie hier abrufen. (elu)