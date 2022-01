Bereits vor zwei Jahren ist Jan Fedder (†64) verstorben. Regelmäßig pilgern die Fans seitdem an das Grab des Schauspielers auf dem Friedhof Ohlsdorf. Bald dürfen sie ihrem Idol auch im Hafen huldigen – die Elbpromenade wird zur Jan-Fedder-Promenade.

Einen ersten Blick auf die neuen Schilder gab’s am Montagmorgen schon für wenige Momente zu erspähen. Gegen 9 Uhr begannen Arbeiter des Bezirksamtes Mitte damit, die drei Straßenschilder an den Landungsbrücken aufzuhängen.

Hamburg erinnert im Hafen an Jan Fedder (†64)

So schnell die Schilder auch hingen, so schnell waren sie wieder verdeckt. Offiziell wird die Jan-Fedder-Promenade nämlich erst am 14. Januar eröffnet – dann wäre der Schauspieler und Musiker 67 Jahre alt geworden.

Bis dahin versteckt sich die Jan-Fedder-Promenade noch unter blauen Müllsäcken. Schon kurz nach Jan Fedders Tod am 30. Dezember 2019 war großflächig der Wunsch aufgekommen, die „Großstadtrevier“-Ikone zu ehren.

Auf Initiative seiner Ehefrau Marion Fedder fasste Hamburg die Promenade an den Landungsbrücken ins Auge. „Die Stadt Hamburg hat Jan mit der Benennung der Jan-Fedder-Promenade das schönste Geschenk gemacht und ihm damit ein großartiges Denkmal gesetzt. Der Hamburger Hafen war sein Leben, sein Zuhause“, sagte die Witwe Ende August, als die Umbenennung offiziell bestätigt wurde.