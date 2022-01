Am 30. Dezember 2021 jährt sich der Tod des beliebten Schauspielers und Synchronsprechers Jan Fedder (†64) zum zweiten Mal. Noch immer trauern Fans um ihn – und reisen aus ganz Deutschland an, um Blumen an sein Grab zu legen.

Auf dem Friedhof Ohlsdorf ist der Hamburger Schauspieler begraben. Auch zwei Jahre nach seinem plötzlichen Herztod bekommt er dort Besuche und Blumen von seinen Fans.

Zwei Jahre nach seinem Tod: Briefe und Blumen für Jan Fedder

Fedder-Fan Norbert Hennig ist extra aus Berlin angereist: „Das Gefühl ist immer noch so, als hätte mich soeben die Todesnachricht erreicht!“, sagt er gegenüber TeleNews.

Fans können Felder auch Briefe hinterlassen.

Auch Briefe kann man an Fedders Grab hinterlassen, dazu wurde eigens ein Briefkasten aufgestellt: „Es ist gut, dass man die Möglichkeit hat, hier einen Brief zu hinterlegen, Blumen abzulegen“, so Hennig.

Viele Fans hatten bereits am Vormittag das Grab des Hamburger Schauspielers besucht und Kerzen, Gegenstände und Kränze abgelegt. Auch ein „Kiezbier“ – eine Flasche Astra – wurde am Grab platziert.

Am 30. Dezember 2019 war der Hamburger Schauspieler alleine in seiner Wohnung gestorben. Sein plötzlicher Tod hatte bundesweit Trauer ausgelöst. (se/tn)