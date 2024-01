Warnmeldung für Hamburg veröffentlicht: Jetzt droht die nächste Sturmflut

Hamburg steht die nächste Sturmflut bevor: Das Lagezentrum der Innenbehörde hat am Sonntagabend eine entsprechende Warnmeldung veröffentlicht.

Die Sturmflut wird laut dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg gegen 7 Uhr am Montagmorgen erwartet. Der Hochwasserscheitel am Pegel St. Pauli wird demnach voraussichtlich bei einer Höhe von 3,88 bis 4,38 Metern über Normalhöhennull liegen. Das entspricht 1,75 bis 2,25 Meter über dem mittleren Hochwasser.

Sturmflut in Hamburg: Tiefer gelegene Gebiete verlassen

Die Warnmeldung gilt für das Hamburger Elbgebiet, das gemieden werden sollte. „Verlassen Sie tiefer gelegene Gebiete, insbesondere im Hafen, in der HafenCity und in elbnahen Gebieten“, heißt es in der Warnmeldung. Und weiter: „Bringen Sie Ihre Fahrzeuge in höher gelegene Gebiete. Sichern Sie tiefer gelegene Gebäude vor dem Hochwasser.“

Sturmfluten in Hamburg: Drei Kategorien

Laut dem Seeschifffahrt und Hydrographie werden Sturmfluten in Hamburg sowie an der deutschen Nordseeküste, in Emden und Bremen in drei Kategorien eingeteilt: Liegt der Hochwasserscheitel bei 1,5 bis 2,5 Metern über dem mittleren Hochwasser, dann ist von einer „Sturmflut“ die Rede. Bei einem Pegel zwischen 2,5 und 3,5 Metern über dem mittleren Hochwasser spricht man von einer „schweren Sturmflut“, bei einem Pegel von mehr als 3,5 Metern über dem mittleren Hochwasser von einer „sehr schweren Sturmflut“.

An der deutschen Ostseeküste werden Sturmfluten in vier Kategorien eingeteilt: „Sturmflut“ (Pegelstand 1 bis 1,25 Meter über dem mittleren Hochwasser), „mittlere Sturmflut“ (1,25 bis 1,50 Meter), „schwere Sturmflut“ (1,5 bis 2 Meter) sowie „sehr schwere Sturmflut“ (mehr als 2 Meter).

Hamburg: Erste Sturmflut Mitte Oktober

Die erste Sturmflut der Saison hatte es in Hamburg am 14. Oktober 2023 gegeben. Damals war das Wasser der Elbe auf 1,82 Meter über das mittlere Hochwasser gestiegen.

Auch im November und Dezember gab es mehrere Sturmflutwarnungen in Hamburg. Kurz vor Weihnachten sorgte Sturmtief „Zlotan“ am Firschmarkt und in der HafenCity für Überschwemmungen durch eine schwere Sturmflut: Der Pegelhöchststand lag am 22. Dezember 2023 bei 3,33 Metern über dem mittleren Hochwasser. (due)