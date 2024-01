Wetter in Hamburg: Woche startet winterlich – Achtung, es wird glatt!

Tagelang hat die fiese Rutschpartie auf Hamburgs Straßen für Ärger bei Fußgänger:innen und Radfahrer:innen gesorgt. Ein graues, verregnetes Wochenende mit Tauwetter brachte das Eis zwar zum Schmelzen – aber zum Start der neuen Woche setzt sich der Winter wieder durch.

In der Nacht zum Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst Regen, der dann zunehmend in Schnee übergeht. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt gibt es leichten Frost und Glatteisgefahr. Der Wind weht mäßig bis frisch.

So ist das Wetter in Hamburg am Montag

Tagsüber bleibt es am Montag bei Schnee- und Graupelschauern. Die Tageshöchsttemperatur liegt bei 2 Grad, der Wind bleibt mäßig bis frisch. Nachts halten die Schneeschauer an, während die Temperatur bei leichtem Frost auf bis zu minus 5 Grad absinkt und der Wind etwas nachlässt.

Auch am Dienstag heißt es in Hamburg frei nach Rolf Zuckowski: „Die Welt sieht wie gepudert aus“ – denn es fällt weiterer Schnee. Bei Temperaturen um 3 Grad bedecken viele Wolken den Himmel über der Stadt. Das bleibt auch in der Nacht zum Mittwoch so. Die Temperatur fällt dann auf minus 2 Grad, es besteht erneut Glättegefahr.

So ist das Wetter in Hamburg am Mittwoch

Zum Start in den Mittwoch bleibt es beim gewohnten Bild aus Wolken und Schnee. Daraus wird im Laufe des Tages allerdings Regen – bei Temperaturen um 3 Grad. Der Wind weht zunächst mäßig und nimmt dann wieder ab. In der Nacht zum Donnerstag wird aus den Regen- dann wieder Schneeschauer. Die Temperatur sinkt auf Werte zwischen minus 2 und minus 5 Grad, der Wind weht schwach bis mäßig.