Klima-Demo mit mehr als 1000 Aktivisten in der Hamburger City

Mehr als 1000 Klimaaktivisten demonstrierten in der Hamburger City. Ihre Forderung: Ein sofortiger Stopp der Räumung des Braunkohledorfs Lützerath!

Am Freitagnachmittag gingen trotz miserablen Wetters in Hamburg mehrere Hundert Menschen für den Erhalt von Lützerath und einen raschen Ausstieg aus der Braunkohleförderung auf die Straße.

1.600 Menschen damit #LuetzerathBleibt in Hamburg. Die Kohle unter Lützerath wird nicht gebraucht. Der Deal zwischen den Grünen und RWE ist verantwortungslos und riskiert unsere Lebensgrundlagen! pic.twitter.com/G66qwVQYS8 — Fridays for Future Hamburg ⚓️ (@fff_hamburg) January 13, 2023

Nach Polizeiangaben nahmen an dem durchweg friedlichen Umzug bis zu 1100 Menschen teil, die Veranstalter sprachen von 1600 Teilnehmenden. Die Demo war gegen 15.30 Uhr in der Mönckebergstraße auf dem Schriftzug „Wir alle für 1,5°C“ gestartet.

Das könnte Sie auch interessieren: Weniger Demonstranten als erwartet: Zerbröselt „Fridays For Future“?

Am Samstag wollen 500 Hamburger Klimaaktivisten zur Demonstration gegen die Räumung der von Klimaaktivisten besetzten Ortschaft Lützerath im Rheinischen Braunkohlerevier fahren. „Wir werden mehr als zehn Busse sein“, sagte eine Sprecherin am Freitag in Hamburg. Mehr als 500 Hamburgerinnen und Hamburger werden auf der Reise zur Großdemo in Lützerath erwartet. Die führende Klimaaktivistin Greta Thunberg aus Schweden ist bereits dort. (dpa/mp)